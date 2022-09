Balmoral, com’è fatta la residenza della Regina Elisabetta II dove si fa la cerimonia del baciamano La Regina Elisabetta II ha incontrato per la prima volta il nuovo Primo Ministro Liz Truss nel Castello di Balmoral in occasione della cerimonia conosciuta come kissing hands.

Il Castello di Balmoral residenza della regina Elisabetta II, ospita per la prima volta la cerimonia del baciamano

È la prima volta nella storia del regno di Elisabetta II che la cerimonia del baciamano si fa al Castello di Balmoral, in Scozia, anziché a Buckingham Palace o al Castello di Windsor come è usanza. Gli inglesi la chiamano ‘kissing hands‘ e si riferiscono al momento ufficiale in cui la Regina incontra il nuovo Primo Ministro britannico. Il termine letteralmente significa "mani che si baciano" e si riferisce appunto al gesto fatto dal Primo Ministro alla Regina.

La Regina Elisabetta II nella Drawing Room del Castello di Balmoral – Foto di Jane Barlow

La Regina Elisabetta II ha atteso per la prima volta il Primo Ministro Liz Truss, neoeletta leader del partito conservatore, nella Drawing Room del Castello di Balmoral. Nel pomeriggio del 6 settembre 2022 è avvenuta l'udienza in cui Truss è stata invitata a diventare Primo Ministro e formare un nuovo governo. La regina ha rotto con la tradizione di incontrare il nuovo primo ministro a Londra a causa di problemi di mobilità.

La Regina Elisabetta II al Castello di Balmoral in Scozza con il nuovo primo ministro UK, Liz Truss

Il Castello di Balmoral

Il Castello di Balmoral è la residenza reale scozzese, usata principalmente come tenuta di caccia. La storica dimora trecentesca divenne residenza reale solo nel 1848 quando la Regina Vittoria e il principe Alberto decisero di passarvi l'estate, uso proseguito anche dalla Regina Elisabetta II. La tenuta si estende per 260 chilometri quadrati e non è considerata una residenza reale ufficiale, che si trova invece ad Edimburgo, ma una dimora privata della Famiglia Reale e la Regina non vi svolge alcuna attività pubblica ufficiale: ecco perché lo svolgersi della cerimonia del baciamano il 6 settembre è considerato un evento così eccezionale.

Castello di Balmoral – Foto dii Stuart Yeates da Oxford, UK – Flickr

La costruzione del Castello di Balmoral risale al 1390, ad opera di Sir William Drummond. Fu Re Roberto II di Scozia ad acquisire la proprietà per farvi una tenuta di caccia. Il Castello di Balmoral è infatti circondato da 300 ettari di bosco e più di 200 ettari di pascoli. La varietà di flora e fauna presente oggi nella zona, insieme alla dimora reale, rappresentano un'importante attrazione turistica in Scozia.

Il cancello d’ingresso del Castello di Balmoral in Scozia

È la quindicesima volta che la Regina Elisabetta II partecipa alla cerimonia del baciamano con un nuovo primo ministro britannico. Alla sua ascesa al trono incontrò Winston Churchill mentre Truss è il primo ministro a essere nominato a Balmoral, seconda solo a Lord Salisbury nel 1885. Gli interni con moquette e divani verdi, cornici dorate e camino di pietra conservano il fascino dello storico luogo.