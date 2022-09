Il principino George ai funerali di Elisabetta II: perché è l’unico vestito di blu Ai funerali di Elisabetta II erano presenti anche i royal baby Charlotte e George. Lui era l’unico vestito di blu e non di nero, tradizionale colore del lutto.

A cura di Giusy Dente

Royal family al completo, ai funerali della regina Elisabetta II: l'intera famiglia reale è giunta presso l'Abbazia di Westminster, affollata di leader mondiali e capi di Stato provenienti da ogni parte del mondo. Presente anche Sergio Mattarella, in rappresentanza dell'Italia. I primi a entrare sono stati Carlo III e il principe William e a seguire il resto dei membri della famiglia. Camilla Parkwer Bowles è arrivata nella stessa auto di Kate Middleton. Assieme alla principessa del Galles c'erano anche i royal baby George e Charlotte. Assente invece Louis, il più piccolo dei tre figli.

I royal baby al funerale della bisnonna

George e Charlotte sono rispettivamente il secondo e la terza in linea di successione al trono britannico. La legge è stata cambiata da Elisabetta II proprio con la nascita della bambina: fino a quel momento si procedeva dando la precedenza al sesso e non alla nascita, dunque Charlotte era destinata a essere la terza, dopo il fratellino più piccolo Louis. Le cose sono cambiate e dunque al momento dopo Carlo e William ci sono, in ordine: George (9 anni), Charlotte (7 anni) e il piccolo Louis (4 anni).

Quest'ultimo era assente ai funerali della bisnonna, mentre la presenza degli altri due era stata già annunciata da Buckingham Palace nei giorni scorsi. La loro presenza ha immediatamente riportato alla mente di tanti il giorno dei funerali di Lady Diana nel 1997, a cui presero parte anche William e Harry, all'epoca due bambini.

George veste di blu ai funerali di Elisabetta II

Mentre la piccola Charlotte era allineata al dress code nero del resto della famiglia, il principino George era vestito di blu. Di questo colore era anche l'abbigliamento formale scelto da Harry e William quando, poco dopo la morte della regina, hanno salutato le persone in lutto fuori dal Castello di Windsor. Non è una novità, il blu ai funerali. Aveva scelto il blu navy con cravatta nera anche Carlo nel 1997, per i funerali di Lady Diana. "Il codice per gentiluomo è in realtà un abito blu scuro e una cravatta nera" ha spiegato a Express UK la fashion coach Miranda Holder.