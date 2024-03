L’inedita foto di Lady Diana da bambina, posa sorridente accanto al fratello e alla madre A pubblicare il tenero scatto è stato proprio il conte Charles Spencer, che da sempre omaggia la sorella scomparsa nell’agosto del 1997. L’immagine risale al 1967 poco prima che la madre abbandonasse la famiglia per seguire il suo amante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Charles Spencer e Lady Diana con la madre

Il conte Charles Spencer, fratello della compianta Lady Diana, ha condiviso con i suoi follower un toccante ricordo della sua infanzia. Il cinquantanovenne ha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme alla madre e alla sorella felici nel giardino di casa, mentre posano su un'altalena. La foto risale al 1967, quando Charles aveva 3 anni e Diana 6, poco prima che la viscontessa Frances Spencer lasciasse la famiglia per fuggire con l'amante. "Adoro quanto ognuno di noi appaia felice. In quel periodo della mia vita mia madre mi aveva soprannominato ‘Buzz' perché vedeva in me l'energia infinita di un'ape allegra e indaffarata", ha scritto Charles Spencer come didascalia dell'immagine.

Charles Spencer e Lady Diana con la madre

Il rapporto tra Charles e Diana

Oltre a Charles e Diana la coppia aveva avuto altre tre figli: Sarah, Jane e John, che però è morto poco dopo essere venuto al mondo. Il lutto sconvolse la famiglia e Lady D disse nella sua biografia: "È stato un momento terribile per i miei genitori e, probabilmente, la radice del loro divorzio poiché non credo che se ne siano mai fatti una ragione". I visconti Spencer divorziarono ufficialmente nel 1969 e la madre perse la custodia dei figli.

Charles Spencer e Lady Diana

Un'evento che la futura principessa del Galles non elaborò per molto tempo, lo stesso Charles Spencer dichiarò in un'intervista al Sunday Times che pensando alla madre assente la bambina era disorientata e la aspettava ogni giorno sulla soglia della porta perché prima di andarsene le aveva promesso che sarebbe tornata. Nonostante la sofferenza Charles ha più volte dichiarato che Diana sia stata la figura femminile più importante della sua infanzia, in quanto le sorelle più grandi Sarah e Jane, si trovavano in collegio. Un ruolo a cui il conte ha reso omaggio nel 1997 durante i suoi funerali, ricordandola come "la sorella maggiore che da bambina mi ha fatto da madre".

Da sinistra: Charles Spencer, John Spencer e Lady Diana