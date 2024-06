video suggerito

La vera storia nascosta dietro le foto iconiche della principessa Diana La principessa Diana continua a vivere nei ricordi di tutti coloro che l’hanno amata e non sorprende che a Londra sia stata organizzata l’ennesima mostra fotografica per celebrarla: ecco qual è la vera storia nascosta dietro i suoi scatti iconici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati più di 20 anni dalla morte di Lady Diana ma ancora oggi continua a essere considerata un'icona contemporanea, la prima vera principessa moderna che ha avuto il coraggio di ribellarsi all'etichetta reale per dare spazio alla gentilezza senza secondi fini. Le foto indimenticabili che la ritraggono sono moltissime, da quella con l'iconico "abito della vendetta" total black a quella in cui strinse la mano a un malato di AIDS, e ora gran parte di questi scatti che ripercorrono la sua vita sono esposti fino al 2 settembre a Londra in una mostra a tema al Dockside Vaults. In quanti conoscono la vera storia nascosta dietro queste immagini?

Come Diana ha rivoluzionato le tendenze reali

La mostra fotografica dedicata alla principessa Diana vuole celebrare il suo animo gentile, la sua capacità di essere stata una madre amorevole e un'indiscussa icona di stile che è riuscita a cambiare per sempre la storia della moda. A curarla è stato il fotografo reale Anwar Hussein, che iniziò a immortalare Lady D. fin da giovanissima. “Diana ha davvero invertito le tendenze reali: cose che ad oggi consideriamo normali, come gli abiti indossati da Kate e Meghan, sono state rivoluzionate dalla principessa". Il revenge dress sfoggiato alla Serpentine Gallery nel 1994, ad esempio, fu uno spettacolare "colpo di stato", un modo per reagire al tradimento di Carlo con un look capace di "parlare" e di urlare "Non ho alcuna intenzione di nascondermi".

Diana con il revenge dress

Qual era la foto ufficiale preferita di Lady Diana

Anwar Hussein ha anche rivelato qual era la foto preferita di Diana: quella scattata nel 1996 nell'ospedale a Lahore, Pakistan, dove culla un giovane malato di cancro. “Il ragazzo era cieco, puzzava di tutte le sostanze chimiche che stavano usando per curarlo ma a lei non importava e lo coccolava. Più tardi morì e lei ne fu molto triste. Mostrò il suo lato umanitario”, ha spiegato il fotografo.

Leggi anche Perché Stonehenge potrebbe nascondere un profondo legame con la luna

Una delle foto iconiche di Lady D.

Tra gli scatti passati alla storia c'è anche quello in cui Diana siede da sola sullo sfondo del Taj Mahal con indosso un abito rosso e viola di Catherine Walker: Hussein ha spiegato che la principessa seppe all'ultimo momento che Carlo avrebbe avuto altri impegni ma volle visitare lo stesso il monumento simbolo dell'India, anche se in solitaria. Di lì a poco la coppia annunciò la separazione e la foto divenne il simbolo di quella crisi. Non sorprende che molti anni dopo William e Kate hanno provato a ricreare l'immagine ma alla fine hanno dato vita al ritratto iconico di due persone molto innamorate.

Diana da sola al Taj Mahal