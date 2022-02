West Side Story di Steven Spielberg arriva anche in streaming, ecco quando West Side Story, l’ultimo film di Steven Spielberg candidato a ben 7 Oscar, dopo il passaggio nelle sale arriva anche in streaming il prossimo 2 marzo su Disney +.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultimo successo cinematografico di Steven Spielberg, "West Side Story", dopo il doveroso passaggio nelle sale arriva anche in streaming, per la gioia di coloro che non sono riusciti ad andare al cinema. Il film sarà disponibile dal 2 marzo su Disney +, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali, arricchendo il catalogo della piattaforma streaming con uno dei titoli più apprezzati dell'ultimo periodo, ma soprattutto tra quelli che hanno avuto più candidature agli Oscar 2022.

Il successo di West Side Story

Sono ben sette, infatti, le candidature agli Oscar, compresa quella per il miglior film e miglior regia. Il maestro del cinema americano, Steven Spielberg, ha dato prova di sapersi raffrontare con un genere che negli ultimi anni ha conosciuto una vera e propria rinascita, quello del musical. La storia è stata scritta da Tony Kushner, premio Pulisher nonché vincitore di un Tony Award, e al centro del racconto c'è la rivalità tra due famiglie della New York degli Anni Cinquanta, che quindi si contrappongono alla nascita di un amore puro e sincero tra due giovani ragazzi che, però, faranno di tutto per far valere i loro sentimenti. Tra musiche brillanti, coreografie piene di adrenalina e brio, assoli e tanto altro West Side Story, il cui canovaccio è quello dell'iconico dramma shakespeariano di Romeo e Giulietta, avvolge il tutto in un'atmosfera coinvolgente che aggiunge una marcia in più al solito amore adolescenziale.

Vincitore di tre Golden Globe

Il film, oltre ad essere in lizza per l'ambita statuetta d'oro, è stato candidato anche per ben 11 Critics Choice Award, e ha vinto ben tre Golden Globe come miglior film, musical o commedia; il premio per la migliore attrice protagonista in un film, musical o commedia assegnato alla giovane e talentuosa Rachel Zegler e, infine, miglior attrice non protagonista consegnato ad Ariana DeBose.