Oscar 2022, le nomination in diretta: Paolo Sorrentino tra i candidati, previsioni e favoriti

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di martedì 8 febbraio verranno comunicate le nomination ufficiali agli Oscar 2022: alle ore 14.15 italiane Tracee Ellis Ross, vincitrice del Golden Globe, e il vincitore dell’Emmy, Leslie Jordan, annunceranno le candidature accettate dall'Academy Awards per la 94esima edizione della kermesse cinematografica più famosa del mondo. L'evento si può seguire in diretta sul sito ufficiale o tramite i canali social dell'Academy, da Twitter a Youtube. La cerimonia di premiazione si terrà, finalmente in presenza, nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Los Angeles. Ecco quali sono le categorie che saranno premiate.

Miglior Film Miglior regista Miglior attore protagonista Migliore attrice protagonista Miglior attore non protagonista Miglior attrice non protagonista Miglior sceneggiatura originale Miglior sceneggiatura non originale Miglior film d'animazione Miglior scenografia Miglior fotografia Miglior costume Miglior montaggio Miglior trucco e acconciatura Miglior sonoro Migliori effetti visivi Migliori effetti speciali Miglior canzone originale Miglior documentario Miglior film straniero Miglior cortometraggio di animazione Miglior cortometraggio documentario Miglior cortometraggio live action

L'attesa per Paolo Sorrentino

"È stata la mano di Dio" il film di Paolo Sorrentino presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è l'unico film italiano candidato agli Oscar e che si spera possa rientrare nelle nomination definitive decise dall'Academy. L'opera più intima del regista partenopeo, però, non è stata premiata ai Golden Globe, superata da "Drive my car", film giapponese del regista Ryûsuke Hamaguchi. Intanto, però, il film figura nella long list dei BFTA, tra i premi cinematografici più prestigiosi al mondo.

Le previsioni sulle nomination ai premi Oscar 2022

Grande trepidazione per le nomination agli Oscar che, dopo ben due anni di pandemia, tornano con la consueta cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles, dove in presenza il prossimo 28 marzo verranno annunciati i vincitori nelle varie categorie. Quest'anno, però, l'Academy ha introdotto una novità accorpando le categorie relative alle sonorità dei film candidati con "Miglior sonoro", arrivando così a 23 statuette da dover consegnare. In America sono già stati fatti dei pronostici su quali film possano rientrate nelle scelte dell'Academy e una delle testate di settore più accreditate, Variety, ha già stilato le possibili cinquine. Tra i titoli compaiono anche film che sono stati pochissimo tempo nelle sale, come Don't Look Up prevalentemente diffuso da Netflix. Secondo Variety, tra i film che potrebbero ricevere più candidature ci sono Being the Ricardos con Javier Bardem e Nicole Kidman, Il potere del cane di Jane Champion, ma anche Dune di Denis Villeneuve e infine West Side Story di Steven Spielberg.