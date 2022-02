È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022 Paolo Sorrentino volerà a Los Angeles il 27 marzo 2022 per la notte degli Oscar, è ufficiale. È stata la mano di Dio con Filippo Scotti è rientrato nella cinquina del miglior film straniero. L’Italia ha tutte le intenzioni di non disunirsi.

Paolo Sorrentino volerà a Los Angeles il 27 marzo 2022 per la notte degli Oscar, è ufficiale. È stata la mano di Dio con Filippo Scotti è rientrato nella cinquina del miglior film straniero. L'Italia ha tutte le intenzioni di non disunirsi. E con lei anche tutto il grandioso cast di questa pellicola che ha commosso anche gli spettatori più cinici: Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri e tutti gli annessi e connessi della famiglia Schisa, che accenderà la tv con un bastone per sentirsi abbastanza comunista.

E se i Golden Globe lo hanno ignorato, i BAFTA lo hanno messo in vetrina, così come l'Academy, fermamente convinta della sua posizione nella cinquina. Nei pronostici di Variety si era avanzata per tempo la possibilità di inserimento di È stata la mano di Dio nella lista definitiva, in corsa come miglior film straniero dell'anno. E così è stato. Il film di Paolo Sorrentino ha accolto le migliori recensioni da tutto il mondo, beccandosene anche una d'eccezione, quella di Robert De Niro, che su Deadline ha scritto:

Si tratta di un film incredibilmente personale. L'amore di Sorrentino per Napoli si condivide da subito nelle prime inquadrature bellissime. Amore che si vede nel suo affetto per la varietà dei personaggi della storia: eccentrici, spesso molto divertenti, appassionati, pieni di gioia e speranza.

Per poi concludere: "Sono stato a Napoli solo poche volte, ma questo film trasmette alla perfezione la napoletanità esattamente come molti film di Martin Scorsese (Wolf of Wall Street, Mean Streets e Taxy Driver) così come molti di Woody Allen (Io e Annie, Manhattan etc.) rappresentano perfettamente New York. In un certo senso Napoli mi ricorda la New York italo-americana che tanto amo".

Paolo Sorrentino ha tutte le carte per giocarsi oltreoceano la possibilità di scrivere per la seconda volta la storia dell'Italia nella notte degli Oscar, dopo la statuetta vinta per La grande bellezza nel 2013. Incrociamo le dita e speriamo di non entrare nel decorativo.