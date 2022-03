L’odio di Kanye West per Pete Davidson, compagno di Kim Kardashian: il gesto del rapper nel suo video Kanye West ha ormai perso il controllo e nel suo nuovo videoclip inscena la morte di Pete Davidson, il compagno di Kim Kardashian, ormai suoi rivale.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai da qualche tempo che Kanye West pare essere completamente fuori controllo, il rapper americano non perde occasione per mostrare le sue provocazioni, e ne ha dato dimostrazione con l'ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta del videoclip del suo ultimo singolo, Eazy, in cui senza lasciare troppo spazio all'immaginazione, uccide e seppellisce Pete Davidson, il nuovo compagno di Kim Kardashian.

La vendetta di Kanye West in un video

Ye, questo è il nuovo nome d'arte del rapper, non si è mai risparmiato nel mostrare ai suoi fan di cosa fosse capace, e a cosa fosse disposto per attirare l'attenzione su di sé in ogni modo possibile. Se, trovate come quella di candidarsi alle presidenziali degli Stati Uniti, poteva essere considerata una goliardata, nonostante il cantante fosse fermamente convinto delle sue potenzialità da futuro leader del mondo libero, l'ultimo exploit di Kanye West assume dei toni decisamente diversi. Ed è così che la nota star americana attacca, senza mezzi termini, il comico Pete Davidson, nonché nuovo compagno della sua ex moglie Kim Kardashian. L'attacco non è certo soft, in quanto nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui canta sulle note di Eazy, suo ultimo singolo, seppellisce il noto volto del Saturday Night Live, da vivo. Il tutto avviene secondo il più canonico copione di un thriller, in cui Davidson viene rapito, incappucciato e portato in un posto in cui verrà poi seppellito fino al collo, poi innaffiato come una pianta, da cui spunteranno delle rose. Non si può dire che Ye non abbia preso di mira l'attore, reo di aver conquistato la sua Kim, sebbene lui abbia fatto di tutto per riportarla a sé.

Il video, poi, si conclude con la tipica frase che si legge alla fine di ogni storia, ovvero "E vissero tutti felici e contenti", l'unico a non esserlo secondo il rapper è proprio Davidson che nel video prende il nome di Skete, un soprannome che proprio West ha affibbiato al suo rivale sui suoi canali social. Insomma, Kanye non ha affatto digerito la nuova relazione della sua ex, e stavolta non gli è bastato qualche tweet e commento pungente sui social, ma ha superato ogni limite e non è escluso che Kim Kardashian la prenda con filosofia.