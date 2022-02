Super Bowl da impazzire: i Rams battono i Bengals nel finale, spettacolo a Los Angeles Emozioni a non finire nel Super Bowl con il successo nel finale dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals con il punteggio di 23 a 20. Kupp premiato come MVP.

A cura di Marco Beltrami

La 56a edizione del Super Bowl ha confermato le aspettative e la fama di evento sportivo totale, capace di far passare in secondo piano tutto negli Stati Uniti, anche le notizie sui venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina. A trionfare nella finale del campionato della National Football League disputatasi nella notte italiana, sono stati i Los Angeles Rams che si sono imposti con il punteggio di 23 a 20 sui Cincinnati Bengals. Una delusione per gli sconfitti, al terzo Super Bowl perso della propria carriera. Seconda gioia invece per LA, con il premio per il miglior giocatore della sfida che è finito nella bacheca di Cooper Kupp.

Nella splendida cornice del SoFi Stadium di Inglewood dunque la squadra di casa è riuscita piazzare una sensazionale rimonta, in un match dall'andamento imprevedibile. Le cose infatti per i Rams si erano messe subito bene, con i primi touchdown del match di Odell Beckham Jr (finito poi ko per infortunio) e Cooper Kupp. All'intervallo però è cambiato tutto, con i Bengals che hanno ribaltato il risultato portandosi avanti grazie soprattutto a Higgins.

Il pubblico di Los Angels è rimasto col fiato sospeso fino alla fine, ed è poi esploso ad 85 secondi dal termine quando, Kupp (MVP della finale con 8 ricezioni per 92 yard e 2 touchdown) ha piazzato il secondo touchdown della sua partita chiudendo dunque i conti e completando la rimonta, con il sorpasso. Festa grande dunque per i Rams, e delusione enorme per Cincinnati che ha perso la possibilità di conquistare il Super Bowl per la terza volta nella sua storia, restando così una delle franchigie senza titoli.

Dopo la conclusione delle ostilità la squadra vincente ha dato il via ai festeggiamenti, anche sugli spalti dove c'erano tantissimi volti noti dello spettacolo come LeBron James, Justin Bieber e la moglie Haley, la coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck, l'attrice Charlize Theron, Jay-Z e la modella Kendall Jenner. Spettacolo attesissimo e riuscitissimo, quello andato in scena nell'intervallo grazie alle performance di Dr Dree, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar ed Eminem. Quest'ultimo oltre a cantare Lose Yourself, si è reso protagonista anche di un gesto particolare, inginocchiandosi durante la sua performance contro l'ingiustizia razziale nel Paese. Il tutto emulando il celebre Colin Rand Kaepernick.