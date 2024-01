Bianca Censori in intimo nelle foto social di Kanye West, fan preoccupati per il suo benessere Bianca Censori, compagna di Kanye West, compare in intimo e in pose che ricordano quelle di una bambola nelle prime foto social pubblicate dall’artista. Gli utenti insorgono preoccupati per la salute mentale della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Bianca Censori compare in intimo nelle prime foto social pubblicate da Kanye West sul suo profilo Instagram. La modella è la protagonista degli ultimi tre post pubblicati da Yeezy, i primi in assoluto dedicati a Bianca dal momento in cui è cominciata la loro storia d’amore. Si tratta di foto scattate su sfondo neutro sul quale si staglia la bellezza di Bianca. Nel primo, la modella indossa solo un tanga e una fascia di pelo a coprirle il seno. Nel secondo, Bianca compare accanto a Kanye mentre indossa un reggiseno dalle dimensioni striminzite e un busto per l’addome. Nell’ultimo, la posa adottata da Censori ricorda quella di una bambola di plastica, del tipo molto in voga tra le bambine. Un effetto che sembra voluto.

I follower preoccupati per la salute mentale di Bianca Censori

Richiamando le perplessità espresse mesi fa dagli amici di Bianca, i follower di West si dicono preoccupati per la salute mentale della modella. Qualcuno evidenzia la somiglianza sempre più evidente con Kim Kardashian, qualcun altro insiste invece sull’apparente inespressività di Censori e si chiede se la donna stia bene. “Qualcuno la salvi”, prega ancora un utente, nel timore che le foto di Bianca siano espressione esclusiva della volontà di Kanye.

Gli amici di Bianca Censori preoccupati per la donna

Risalgono a qualche mese le indiscrezioni relative alla preoccupazione delle persone un tempo vicine a Bianca. Gli amici si erano detti preoccupati che la donna – modella e architetto – seguisse fedelmente ogni indicazione del marito perfino rispetto alla richiesta di non pronunciare alcuna parola in pubblico. Indiscrezioni che aveva infastidito Censori che, attraverso persone a lei vicine, aveva fatto sapere di considerare quegli appelli frutto dell’invidia di persone che non appartengono più alla sua cerchia di amicizie.