“Se non fai le foto in intimo la tua carriera è finita”, Belen Rodriguez replica a tono Dopo le foto in intimo pubblicate su Instagram, Belen Rodriguez ha replicato a un hater che ha sostenuto che senza tali immagini la sua carriera sarebbe terminata. “Credici”, la risposta a tono.

A cura di Gaia Martino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belen Rodriguez ha posato in intimo per la nuova collezione di Intimissimi a tema Natale e ha condiviso con i fan le sue nuove foto in un post su Instagram. La showgirl argentina in lingerie ha scatenato fan e hater che hanno arricchito il nuovo contenuto social con like e commenti. Presenti anche alcune critiche alle quali, però, la conduttrice tv e modella ha saputo rispondere a tono. "Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita" è il commento che Belen Rodriguez non ha sorpassato.

La risposta di Belen Rodriguez

A chi sostiene che Belen Rodriguez abbia bisogno di posare in intimo per lavorare, lei risponde: "Credici". Su Instagram la showgirl argentina ha risposto così a un hater che, dopo i complimenti per la sua bellezza, ha sostenuto che senza "queste foto" la sua carriera sarebbe già terminata.

Ph Instagram Belen Rodriguez

Nel corso della giornata la Rodriguez si è divertita a rispondere ad alcuni suoi fan. "Ma non diventi mai brutta?" le ha chiesto un utente, "Sii", la replica. Poi ha scritto "despacito" (in italiano "senza fretta") a chi esulta per il suo "ritorno". A rispondere alle critiche ci ha pensato anche la sorella, Cecilia Rodriguez, che ha commentato: "Y bueno, ahora si …. Tutte a dormire. ILOVEYOU".

La critica di Paola Ferrari dopo l'intervista a Domenica In

Ma le critiche da hater sui social non sono le uniche arrivate negli ultimi giorni. Paola Ferrari dopo l‘intervista di Belen Rodriguez a Domenica In aveva commentato: "Ormai basta una camicia bianca per sembrare una Santa". Parole che la giornalista ha poi spiegato, nel dettaglio, a La Verità: "I personaggi televisivi hanno fatto un certo tipo di percorso nella vita, e qualunque esso sia – per carità – è sempre legittimo. Ma se metti da sempre in piazza la tua vita privata, tra fidanzati, amanti e mariti di ogni genere, e pure giustamente vivi di immagine e facendoti scattare certe foto, non mi sembra il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia e di temi seri e importanti come questo, con le tante ragazze che ci lasciano purtroppo la vita". La showgirl argentina si è limitata però a replicare agli utenti social, sorpassando, quindi, il parere della conduttrice Rai.