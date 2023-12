Belén Rodriguez posa in intimo: la lingerie da avere a Natale è nera con le stringhe sui fianchi Il Natale si avvicina e Belén sta preparando i suoi look a partire dalla lingerie. Sui social ha posato in intimo, rivelando il completino must del momento.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco del nuovo compagno Elio Lorenzoni, l'uomo che l'ha letteralmente salvata dalla depressione in cui era caduta dopo la rottura con Stefano De Martino. Sebbene in un primo momento avesse preferito tenere la storia privata, ora non si nasconde più e non esita a posare in compagnia del fidanzato, apparendo serena e raggiante tra vacanze oltreoceano e passeggiate di coppia in auto. L'avevamo lasciata mentre si preparava al Natale tra orologi di lusso e borsette griffate, ora la ritroviamo sui social in una versione super sensuale: ecco qual è la lingerie da avere assolutamente per le feste secondo la conduttrice.

Belén Rodriguez sfida le convenzioni natalizie

La stagione delle feste è ufficialmente cominciata e, archiviati gli addobbi e l'albero, è arrivato il momento di pensare ai look da sfoggiare durante gli eventi natalizi. Belén Rodriguez è partita dalla lingerie, servendosi dei social per proporre la soluzione ideale per aggiungere un tocco di sensualità alle festività alle porte. Così come fatto di recente da Elisabetta Canalis, anche lei ha posato in intimo sullo sfondo di un set decorato a tema Natale al motto di "It’s the most wonderful time of the year". In pochi minuti ha letteralmente infiammato i social, ha rinunciato alla classica lingerie rossa portafortuna, sfidando le convenzioni con un completino total black.

Belén in Intimissimi

L'intimo dark di Belén

Negli scatti Belén ha messo in risalto la silhouette impeccabile con un completino della collezione Special Moment di Intimissimi, brand di cui è diventata testimonial. Per la precisione ha scelto il modello con reggiseno a balconcino e perizoma di pizzo dark, entrambi resi iper sensuali da delle stringhe elastiche che fasciano fianchi e seno.

Collezione Special Moment di Intimissimi

Certo, in alcune foto dell'album ha sfoggiato anche della lingerie in raso rosso fuoco, ma la sua variante preferita sembra essere quella nera. In quanti seguiranno l'esempio della conduttrice e punteranno sull'intimo dark durante le prossime feste di Natale? L'effetto seducente e iper femminile sembra essere assolutamente assicurato.