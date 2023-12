Addio pantaloni, il look delle feste è solo col body (come fa Elisabetta Canalis) Il look per le feste di Elisabetta Canalis è scintillante e sexy: niente gonna né pantaloni per la showgirl, che ha eletto il body a protagonista assoluto.

A cura di Giusy Dente

Con il Natale e il Capodanno alle porte è corsa ai regali, ma anche agli acquisti per il look perfetto. Ai party con gli amici, alle feste in discoteca, alle cene di gala è d'obbligo un outfit glamour, che non passi inosservato. In questo il tema sparkling è lo spunto migliore. Chi vuole spiccare non può he puntare su cristalli, glitter, paillettes e dettagli scintillanti. Dall'abbigliamento alle calzature fino agli accessori, le possibilità sono molteplici, a seconda di quanto si voglia brillare. Le celebrity sono grandi fan di questa tendenza, ma Elisabetta Canalis l'ha declinata in modo ancora più sexy.

Ora il body si indossa senza nulla

La proposta di Elisabetta Canalis, per i look delle feste, è certamente la più audace. La showgirl seguendo il tema sparkling dominante in queste occasioni, ha però puntato su qualcosa di unico, con gambe in primo piano. Il suo outfit è glamour e super sensuale. Ha indossato il body utilizzandolo come capo unico, senza sovrapporre né gonne né pantaloni: il body è l'unico protagonista del look, che quindi risulta davvero sexy.

L'ex velina ha mostrato tre modelli, tutti firmato Intimissimi, un brand a cui è legata da diverso tempo e di cui sfoggia sempre le creazioni. Il primo è in velluto nero, tempestato di micro glitter, con taglio cut-out a goccia e dettaglio gioiello sul seno, schiena nuda. Costa 49,90 euro. Lo ha abbinato a una giacca crop, con collant velati e un paio di décolleté col tacco a spillo.

Il secondo è un modello laminato con scollo a V, leggermente arricciato sui fianchi, da vera star. Il terzo, infine, abbinato a un blazer oversize e a stivali, combina tulle trasparente e velluto. Costa 49,90 euro come i precedenti due. La tendenza del dire addio a gonne e pantaloni piace alle celebrity, che sempre più spesso puntano sul body, per esempio Chiara Ferragni ha sfidato il freddo e come lei anche Francesca Sofia Novello nel giorno del compleanno.

L'alternativa, che ugualmente lascia le gambe in primissimo piano, sono i trendy hot pants, i micro shorts che le passerelle hanno eletto a capo must have del guardaroba. Anche in questo caso, la tendenza non poteva certo sfuggire a Chiata Ferragni, ma come lei l stanno seguendo in tantissime.