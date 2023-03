Addio gonne o pantaloni, ora il body si indossa senza nulla, come fa Chiara Ferragni Chiara Ferragni è tornata alla sua normale quotidianità milanese e ne ha approfittato per sfoggiare un outfit all’insegna della sensualità. È uscita in body, abbinandolo semplicemente a giacca di pelle e sneakers futuristiche.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata alla "normale" quotidianità milanese dopo l'ultimo mese particolarmente movimentato. Dopo aver presentato il Festival di Sanremo a inizio febbraio, ha dovuto affrontare i problemi di salute del marito Fedez, il tutto continuando a occuparsi dei figli e a lavorare alle Fashion Week. Ora che il momento difficile sembra ormai essere alle spalle, può godersi un po' di relax e non sorprende che lo scorso weekend si sia concessa una piccola vacanza in famiglia. Nelle ultime ore, inoltre, è tornata a sorprendere i fan con i suoi look glamour: in quanti hanno notato il dettaglio super sensuale del suo completo?

Chiara Ferragni usa solo il body per uscire

L'inizio della settimana è sempre un momento di grandi novità e i Ferragnez sembrano averlo capito bene. Se da un lato Fedez ha approfittato del lunedì per rasarsi tutti i capelli, sua moglie Chiara Ferragni ha sorpreso i fan con un look inedito e all'insegna della sensualità. Si è lasciata immortalare tra le strade di Milano vestita in Louis Vuitton ma la cosa particolare è che ha indossato solo il body senza pantaloni o gonna. Si tratta di un modello total black in jersey tecnico con dettagli cut-out sui fianchi (prezzo 980 euro) e, sebbene a primo impatto sembrasse un completo top e shorts, in verità è semplicemente un body.

Chiara Ferragni in Louis Vuitton

Chi ha firmato le sneakers oversize di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara ha scelto una giacca di pelle nera e tabacco effetto patchwork con bottoni (prezzo 9.500 euro), lasciando le gambe scoperte. Certo, le ha fasciate con dei collant velati neri, ma è evidente che abbia lasciato davvero poco spazio all'immaginazione.

Leggi anche Chiara Ferragni a cena con Fedez: il body trasparente ha i cuori scintillanti sui capezzoli

Chiara Ferragni solo col body

Cappellino con la visiera da 610 euro, borsetta decorata con l'iconica stampa Monogram incisa (3.700 euro) e collane con la croce: a fare la differenza nell'outfit dell'imprenditrice sono state le sneakers dallo stile futuristico. Si tratta delle LV Archlight 2.0, il modello col plateau e la suola grafica oversize, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 1.100 euro. Il body abbinato alle sneakers XXL diventerà il look must della primavera?