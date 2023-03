Chiara Ferragni e Fedez, weekend in famiglia: quanto costa il relais tra i vigneti Chiara Ferragni e Fedez hanno approfittato di alcuni giorni di relax e benessere per un weekend in famiglia a contatto con la natura.

Il weekend in famiglia di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un sereno weekend in famiglia tra i vigneti del Piemonte. Approfittando delle temperature più miti in vista dell'imminente primavera, i Ferragnez hanno approfittato di alcuni giorni di relax e benessere familiare a contatto con la natura. Vediamo dove sono stati per il loro weekend tra i vigneti.

Il relais di Chiara Ferragni e Fedez per il weekend

Per il weekend in famiglia i Ferragnez hanno scelto Le Marne Relais. Si tratta di un hotel di lusso immerso nel cuore del Piemonte, tra Langhe e Monferrato, immerso tra i vigneti, in un'area dichiarata Patrimonio UNESCO.

Le Marne Relais

Le Marne Relais comprende tredici stanze, in più edifici, ognuna progettata nei minimi dettagli. Ogni stanza ha il nome dell'opera d'arte con cui è arricchita o a cui si ispira e molte offrono una vista mozzafiato sui vigneti e il magnifico paesaggio circostante.

La camera dei Ferragnez

Le Marne Relais offre inoltre ai suoi ospiti una piscina coperta di 25 metri e una palestra con le ultime attrezzature Technogym, oltre ad un ristorante scenografico ricavato nell’antica cantina a volta di uno degli edifici dell'albergo.

La piscina del Relais

Chiara Ferragni e Fedez, in base alle immagini condivise sui social, hanno alloggiato in una delle Suite Deluxe del relais. Si tratta di un alloggio da 63 metri quadrati con camera da letto e comodo salotto, dotato di ampie terrazze con vista sulle colline e sui vigneti del Monferrato e delle Langhe. Il costo a notte per una delle suite deluxe di Le Marne Relais è intorno ai 1.080 euro.