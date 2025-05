video suggerito

Chiara Ferragni, il suo luogo “preferito” è un hotel sul Lago di Como da oltre 7mila euro a notte Chiara Ferragni si è concessa un weekend di relax con gli amici del cuore, dove è andata? In uno dei suoi posti preferiti: ecco qual è e quanto costa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni si è concessa un weekend di relax con gli amici di sempre Veronica Ferraro e Filippo Fiora, così da "ricaricare" le batterie in vista di una nuova settimana lavorativa. Lasciatasi alle spalle il periodo difficile vissuto tra lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez, l'imprenditrice ha ritrovato la serenità e ora non può fare a meno di godersi la "nuova vita" da single. Per lei, però, niente feste scatenate e viaggi folli, ha preferito trascorrere qualche giorno in uno dei suoi luoghi del cuore, ovvero un lussuoso hotel con vista sul Lago di Como: ecco qual è e quanto costa.

Qual è il luogo del cuore di Chiara Ferragni

Al motto di "One of my favorite places", ovvero "Uno dei miei posti preferiti", Chiara Ferragni ha documentato alcuni momenti del weekend organizzato con gli amici sul Lago di Como. Tra aperitivi a bordo piscina e mattinate alle prese con la tintarella, ha mostrato la meravigliosa location in cui sta soggiornando, il Gran Hotel Tremezzo.

Grand Hotel Tremezzo

Si tratta di un boutique resort a poco più di un'ora d'auto da Milano, considerato di grande impatto sia per dimensioni che per stile. Costruito in un palazzo in stile Art Nouveau, offre suggestive viste sul lago e sul borgo di Bellaggio, nonché un'infinità varietà di servizi, dalla piscina galleggiante alle limousine d'acqua, fino ad arrivare al centro benessere T Spa.

Leggi anche Cos'è e a cosa serve la vision board che Chiara Ferragni ha creato per se stessa

Grand Hotel Tremezzo

Quanto costa una camera con vista sul Lago

Le camere e le suite del Tremezzo Grand Hotel sono tutte curate nei minimi dettagli, un mix di contemporaneità è stile classico, con arredi eleganti, vasche idromassaggio e vista sul lago. Quali sono i prezzi?

Grand Hotel Tremezzo

Si parte da un minimo di 1.800 euro a notte per una doppia con vista sul parco secolare e si superano i 7.000 euro a notte per una suite piano attico con Jacuzzi e terrazza con vista sul Lago di Como. Chiara Ferragni non ha mostrato la camera scelta per il soggiorno ma tanto è bastato per far sognare i fan. In quanti desidererebbero trascorrere anche solo una giornata in un simile paradiso del lusso?