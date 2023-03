Fedez con i capelli rasati: il drastico cambio look dopo il momento difficile Fedez ha cambiato drasticamente look dopo aver superato il momento difficile. Ha detto addio alla chioma platino e si è rasato i capelli: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez ha attraversato un periodo di grande difficoltà nelle ultime settimane. Sebbene i media parlassero di una presunta crisi di coppia con Chiara Ferragni, la verità è ben diversa: il rapper ha dovuto affrontare dei delicati problemi di salute mentale provocati da psicofarmaci che ha cominciato ad assumere dopo l'intervento per rimuovere il tumore al pancreas. Oggi, dopo essere rimasto a lungo lontano dai social, sembra aver ritrovato la serenità aiutato dal sostegno e dall'amore dei familiari. Per lasciarsi alle spalle il momento difficile ha deciso di fare qualcosa di drastico: si è tagliato tutti i capelli cambiando completamente hair look.

Il nuovo hair look di Fedez

Erano ormai mesi che Fedez portava i capelli biondo platino, lo scorso novembre, colto da un "attacco di gioventù, aveva deciso di tingere la chioma, apparendo quasi irriconoscibile su Instagram. Per scherzare aveva dichiarato che con quella nuova acconciatura somigliava di più ai suoi figli. Ora però le cose sono cambiate e, forse complice il fatto che vuole lasciarsi completamente alle spalle il periodo difficile appena affrontato, ha pensato bene di stravolgere l'hair look. Ha documentato tutto sui social, dove si è mostrato tra le mura di casa mentre il barbiere "ci dava un taglio". Il rapper si è rasato (quasi) a zero, dicendo addio alle ciocche platino.

Fede mentre si rasa i capelli

Fedez prima e dopo il taglio di capelli

Nelle Stories condivise sul suo profilo social Fedez ha mostrato il prima e dopo l'intervento del barbiere. Se inizialmente aveva i capelli lunghi e biondi con la ricrescita scura a vista, pochi secondi dopo è apparso completamente rasato. A opera finita si è lasciato guardare dalla figlia Vittoria con il nuovo look, chiedendole ironicamente se anche lei volesse tagliare la chioma. La risposta naturalmente è stata "No" ma il dolce siparietto è stato esilarante. Il cantante ora si sentirà pronto per dare il via a una nuova fase della sua vita? L'unica cosa certa è che per l'ennesima volta ha dimostrato di non avere paura di rivoluzionare con frequenza la sua immagine.

Leggi anche Chiara Ferragni e Marina Di Guardo dopo trent'anni: mamma e figlia ieri e oggi