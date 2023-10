Francesca Sofia Novello, addio gonne e pantaloni: la festa per i 30 anni è in body e maglione Francesca Sofia Novello ha festeggiato il compleanno ad Amsterdam con amici. “30 è un numero importante, cominci a diventare grande” ha scritto Valentino Rossi.

"30 è un numero importante, cominci a diventare grande! Buon compleanno amore": è la dedica su Instagram che Valentino Rossi ha rivolto alla compagna Francesca Sofia Novello. Il campione, piuttosto restio a condividere la vita privata sui social, stavolta ha fatto uno strappo alla regola ed ecco comparire tra le foto di macchine, circuiti e motori la raccolta di foto di famiglia, per fare gli auguri di buon compleanno alla donna della sua vita. La modella ha festeggiato con gli amici ad Amsterdam.

La festa di Francesca Sofia Novello

La modella classe 1993 è nata il 13 ottobre. Ha compiuto 30 anni e una parte dei festeggiamenti li ha trascorsi in compagnia degli amici più cari. Sui social ha condiviso alcune istantanee del party, che ha riunito tutti ad Amsterdam. Assente Valentino Rossi, con cui sicuramente la festeggiata ha avuto o avrà modo di celebrare la ricorrenza lontano dai social.

I due ci tengono molto alla privacy familiare motivo per cui sono rare soprattutto le foto della loro primogenita. Un anno e mezzo fa sono diventati genitori e hanno accolto in famiglia Giulietta, che solitamente viene mostrata a volto coperto o di spalle, proprio per proteggerla. L'anno scorso la modella aveva festeggiato con un party casalingo. Stavolta ha fatto le cose in grande.

Il look della festeggiata

Francesca Sofia Novello ha uno stile decisamente trendy in cui spiccano i capi che lasciano le gambe in primo piano: ama shorts, minigonne, abitini, ma anche tute aderenti che fasciano il corpo. Segue la mode e le tendenze e a quanto pare non le è affatto sfuggito l'elemento più gettonato sulle recenti passerelle. Prosegue il successo degli hot pants, il capo più gettonato della scorsa estate che continua ad appassionare le fashion addicted e le influencer.

Dai boxer ai micro shorts alle culotte, sono loro i protagonisti dei look più trendy: in maglia, in jeans, in pelle, purché le gambe siano bene in vista. Questi capi piacciono ad Alessia Marcuzzi e li indossa spesso anche Chiara Ferragni. Anzi, l'imprenditrice ha osato anche di più, uscendo in body e dicendo quindi addio a gonne e pantaloni. Come lei anche la festeggiata che ha scelto un modello davvero mini di hot pants: sembra appunto un body sgambato. Lo ha abbinato a un caldo maglione oversize blu a costine, con calze scure e un paio di scarpe dal tacco a spillo vertiginoso, completando il tutto con un trench beige. Immancabile, al momento di spegnere le candeline, un accessorio buffo per le foto ricordo.