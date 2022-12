L’albero di Natale di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nasconde una dedica speciale Il Natale è entrato in casa di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: tra i rami dell’albero addobbato si nasconde una dedica speciale.

A cura di Giusy Dente

È tempo di addobbare le case, portando negli ambienti domestici il clima di festa e tutto il calore e i colori del Natale. L'albero decorato ha fatto la sua comparsa anche a casa di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Hanno mostrato a fan e follower alcuni dettagli, uno in particolare: una decorazione a tema famiglia, dedicata alla loro piccola Giulietta.

Il Natale a casa di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Nel corso del 2022 la vita per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è cambiata drasticamente. La coppia ha annunciato la gravidanza nel mese agosto e il 4 marzo è nata Giulietta. Il Natale 2021, quindi, la modella lo ha vissuto col pancione, nell'attesa di poter abbracciare la sua primogenita. La bimba in questi mesi ha ovviamente riscritto la quotidianità della coppia, che ora è alle prese con ritmi diversi: ma per entrambi, l'esperienza di essere genitori è magica e positiva. Il pilota ha raccontato che nelle vesti di padre si diverte molto, la modella sta portando avanti gli impegni professionali conciliando carriera e famiglia.

L'albero di Natale nasconde un dettaglio

Questo Natale sarà certamente uno dei più importanti da ricordare per la famiglia: è il primo della piccola Giulietta, che un anno fa era ancora nella pancia della mamma. Stavolta i neo genitori potranno respirare assieme alla loro primogenita l'atmosfera magica delle feste, rese ancora più speciali proprio dal fatto di essere in tre. Come tutte le famiglie, anche per il pilota e la modella è arrivato il momento di addobbare l'albero di Natale.

Leggi anche Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi in bianco per la prima foto di famiglia con Giulietta

Hanno scelto un alto abete artificiale e ne hanno addobbato i rami verdi con decorazioni bianche e rosse. Immancabile il tocco scintillante delle lucine fredde, con un puntale a forma di stella color argento posto sulla cima. Ma l'albero nasconde un dettaglio speciale. Su una delle decorazioni c'è una dedica per la piccola Giulietta. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno voluto celebrare la ricorrenza, così da ricordare il primo Natale in famiglia della piccola sia nei loro cuori che con un oggetto simbolico.