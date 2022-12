Giulietta con la gonnellina tartan: è il primo Natale con Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi Per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è il primo Natale con la piccola Giulietta. Il look natalizio della bimba è all’insegna del tartan, la fantasia più trendy delle feste.

A cura di Giusy Dente

Sono giorni speciali, per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. La coppia ha trascorso le festività assieme alla piccola Giulietta, nata il 4 marzo 2022. Per la bimba questo è il primo Natale.

Il primo Natale di Giulietta

Giulietta ha da poco festeggiato 9 mesi. La vita dei genitori ruota attorno a lei e pur mostrandola a volte sui social, hanno fatto una scelta ben precisa: quella di non farne vedere mai il volto. Anche sui social, la bambina è stata ripresa sempre di spalle o ne sono sempre stati oscurati gli occhi. È una decisione presa nel rispetto della sua privacy e per proteggerla in questa fase così delicata. Dopo la prima foto di famiglia scattata in occasione del Battesimo, ecco quella del primo Natale in tre.

Giulietta segue il trend del tartan

Il tartan è una fantasia che fa subito pensare al Natale. In realtà, Giulietta l'aveva già indossata a Pasqua: un pagliaccetto firmato Burberry decorato con l'iconica fantasia nei toni del beige. Stavolta, data la ricorrenza, i colori si sono fatti decisamente più natalizi. Sia Valentino Rossi che Freancesca Sofia Novello hanno condiviso degli scatti della piccola, che compare di spalle con addosso un body rosso e una gonnellina tartan rosso-verde, abbinata a calzamaglie bianche.

Leggi anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al battesimo di Giulietta: la location in un castello da fiaba

Il tartan è la moda del momento

Il tartan è la fantasia più gettonata in questo periodo. La stampa a quadri scozzese è sicuramente il must delle feste natalizie tra gonne, maglioncini, blazer, tailleur, cappotti. L'hanno inserita nelle loro collezioni, declinandola in versioni urban o bon ton, da giorno o da sera, Maison come Chanel, Roberto Cavalli, Off-White, Dior, Ralph Lauren. È insomma il protagonista assoluto del guardaroba natalizio e a quanto pare, non solo dei grandi ma anche dei piccini.