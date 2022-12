Tendenza tartan per le feste: perché la fantasia scozzese è diventata un must di Natale La fantasia scozzese domina le tendenze moda dell’Autunno/Inverno 2022-23: ecco com’è nato il tartan e perché è l’alleato di stile nei look natalizi.

A cura di Beatrice Manca

Roberto Cavalli

La vigilia di Natale è dietro l'angolo ed è arrivato il momento di tirar fuori dall'armadio le gonne in tartan. La fantasia scozzese infatti è un must del guardaroba invernale, specialmente sotto le feste. Anche quest'anno le passerelle hanno celebrato la stampa a quadri dal fascino british: da Roberto Cavalli a Burberry, fino a Vivienne Westwood, che ne ha fatto un classico della sua moda. Ma perché questa fantasia è così popolare sotto Natale?

Come nasce il tartan e cosa c'entra con Natale

Ogni anno, a dicembre, la fantasia scozzese fa il suo ritorno tra le tendenze di stagione e nel guardaroba delle star. La prova? Kate Middleton ha sfoggiato un abito tartan di Burberry il primo dicembre, puntuale come un orologio. La famiglia reale inglese è molto legata al tartan, tanto che la regina Elisabetta aveva la sua fantasia personale. Quest'associazione però è piuttosto moderna: il tessuto a quadri è nato nelle Highlands scozzesi e veniva indossato dai capi dei clan, che si riconoscevano grazie ai colori diversi.

Vivenne Westwood

Il kilt"moderno", cioé il gonnellino a pieghe, è nato nel ‘700 ed era considerato un simbolo politico indipendentista e un manifesto di ribellione. Nei secoli le cose sono cambiate e il tartan è diventato una delle tendenze più celebrate nella moda, anche grazie al punk e alla stessa Westwood. La sua origine geografica, comunque, continua a legarlo al freddo e al guardaroba invernale.

Kate Middleton in Burberry

Il tartan può avere moltissimi intrecci e colori, ma esiste un vero "Christmas Tartan" con quadri verdi e oro su fondo rosso ed è quello più usato in questo periodo. I colori richiamano subito i simboli del Natale e il calore del focolare domestico, ma alcune interpretazioni più poetiche li associano a oro, incenso e mirra, cioé ai doni tradizionali dei Re Magi.

Dior Haute Couture

Come indossare il tartan durante le feste

Dai look bon ton di Chanel alle declinazioni urban di Off-White, fino alle passerelle haute couture di Dior, il tartan è protagonista assoluto delle tendenze invernali in tutte le sue declinazioni. Un cappotto in tartan, come quelli proposti da Roberto Cavalli, è il perfetto alleato antifreddo per le feste natalizie: festivo e allegro.

Ralph Lauren

Per il pranzo di Natale è perfetta una gonna scozzese a ruota abbinata a un maglioncino nero, o un minidress da indossare sopra un dolcevita. La variante glamour? La giacca doppiopetto da indossare con camicia bianca e papillon. L'outfit di Natale è risolto: adesso potete godervi l'atmosfera delle feste con un vin brulé e biscotti alla cannella!