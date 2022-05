Francesca Sofia Novello mostra Giulietta per la prima volta: la foto mamma-figlia col bikini a quadretti Francesca Sofia Novello ha passato il weekend al mare con la primogenita Giulietta e ha documentato tutto sui social. Ha posato in versione glamour con un costume a quadretti, mostrando per la prima volta in viso la figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello è diventata mamma per la prima volta lo scorso marzo, ha messo al mondo la piccola Giulietta, la figlia nata dalla relazione col compagno Valentino Rossi, e non potrebbe essere più felice. Sui social ha documentato tutta la gravidanza tra selfie in topless col pancione e adorabili look premaman: ora che la bimba è venuta al mondo, invece, non può fare a meno di posare in sua compagnia. Fino a qualche ora fa, però, aveva mostrato la neonata solo di spalle, così da preservare la sua privacy, ma di recente ha deciso di fare un piccolo strappo alla regola. Oltre a essere adorabile, la foto mamma e figlia è anche il trionfo del glamour.

Il bikini con le ruches di Francesca Sofia Novello

Complici le temperature calde dell'ultimo weekend, Francesca Sofia Novello si è concessa una giornata al mare in compagnia della mamma e della figlia Giulietta. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, indossando il costume che si rivelerà il must-have della bella stagione. La modella ha sfoggiato un due pezzi del quale però ha immortalato solo il reggiseno, un modello morbido col ferretto, le spalline sottilissime e delle ruches sul seno. La sua particolarità? È decorato con dei micro quadretti bianchi e azzurri all-over. Non sono mancati gli occhiali da diva e i gioielli preziosi, primo tra tutti la collana col pendente col numero 46 (che in passato è sempre stato il numero di gara del compagno Valentino Rossi).

Francesca Sofia Novello col bikini a quadretti

Francesca Sofia Novello è una mamma amorevole

Non è la prima volta che Francesca Sofia Novello posa con baby Giulietta tra le braccia, lo ha fatto fin da pochi giorni dopo il parto, incantando i followers con la sua dolcezza. Nell'album "balneare" appena condiviso, però, l'ha immortalata frontalmente mentre le dà un bacino sulla guancia, lasciando intravedere una parte del suo occhietto. Certo, si tratta solo di un dettaglio ed è praticamente impossibile capire a chi somiglia la neonata, ma è emersa tutta la tenerezza della neomamma modella. Non è forse commovente vederla così emozionata e felice al fianco della primogenita?