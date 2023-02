Francesca Sofia Novello e Giulietta, i calzini col numero 46 sono una dedica a Valentino Rossi I calzini di Giulietta, primogenita di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, sono un omaggio alla lunga carriera del papà motociclista.

A cura di Giusy Dente

Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello sono diventati genitori il 4 marzo scorso, quando è venuta al mondo Giulietta. La coppia ha preferito vivere la gravidanza senza eccessiva esposizione mediatica, coinvolgendo sì le rispettive community (hanno entrambi moltissimi fan), ma senza intaccare eccessivamente la privacy. Per lo stesso motivo hanno scelto di non mostrare mai il volto della piccola, che sin da quando è nata è sempre stata mostrata solo di spalle, per proteggerla. I due non amano fornire sui social troppi dettagli sulla vita familiare, si concentrano entrambi soprattutto su quella professionale, ma quando compare la piccola Giulietta è sempre una festa per i follower.

Gli omaggi di Giulietta al papà

Ai follower di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non sono sfuggiti gli omaggi di Giulietta alla carriera di motociclista del papà, inseriti nei suoi baby look. In uno scatto di poco successivo al parto, la neonata indossava delle babbucce gialle: il giallo è il colore storico del papà. Poi è stata la volta dei calzini con delle automobili applicate sopra, in riferimento all'arrivo del pilota nel mondo delle quattro ruote. Non mancano i riferimenti anche nella cameretta allestita per la bimba, dove spicca un peluche col numero 46, il numero portafortuna di Valentino Rossi, a lui associato da sempre.

I nuovi calzini di Giulietta

Impossibile non notare i nuovi calzini della piccola Giulietta. Francesca Sofia Novello ha condiviso su Instagram una foto della bimba, come sempre senza mostrarne il volto. La piccola è intenta a gattonare: indossa una tutina e dei calzini nero-gialli. Sono un inconfondibile omaggio alla carriera di motociclista di Valentino Rossi. Nella parte inferiore, infatti, è ripetuto il numero 46: in giallo su fondo nero e viceversa. Il 46 è il numero magico del pilota, ancora prima utilizzato anche da suo padre Graziano Rossi, a sua volta pilota motociclistico.