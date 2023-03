Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, il primo compleanno di Giulietta tra frutta e fiori Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno festeggiato in grande stile il primo compleanno della loro piccola Giulietta.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono seguitissimi e amano condividere coi fan i momenti importanti delle loro vite. Entrambi, però, non sono ossessionati dai social e cercano di proteggere la loro privacy, soprattutto quando si tratta di famiglia e in particolare della loro primogenita Giulietta. Non hanno mai mostrato il volto della bambina, nata il 14 marzo 2022. La coppia ha fatto una scelta diversa rispetto a quella delle altre celebrities e pur condividendo foto e video che immortalano la piccola, ne hanno sempre coperto il volto o l'hanno solo ripresa di spalle. Hanno avuto questa accortezza anche nel giorno del suo primo compleanno, ricorrenza che hanno festeggiato in grande stile portando al party anche i follower.

Buon compleanno Giulietta

Le nuove foto di Giulietta condivise sui social dai genitori arrivano direttamente dalla festa organizzata per celebrare il primo compleanno della bambina. La piccola ha stravolto le vite della coppia, ma in positivo. Entrambi hanno ammesso di aver dovuto riorganizzare la loro quotidianità, ma di aver preso tutto con positività. "Ci stiamo divertendo, fare il genitore è proprio una figata" ha raccontato entusiasta il Dottore.

Francesca Sofia Novello ha condiviso con fan e follower i 9 mesi di gravidanza, portati avanti lasciando intatto il suo stile trendy e glamour, posando anche senza veli. Chissà se la modella trasmetterà anche a sua figlia la passione per il mondo fashion. Per ora, si sta divertendo a farle indossare capi griffati e alla moda. Tale madre tale figlia, insomma.

Leggi anche Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi in bianco per la prima foto di famiglia con Giulietta

La piccola era adorabile nel giorno del suo primo compleanno. I genitori hanno organizzato una festicciola in compagnia delle persone care, per circondare d'amore la bambina. Abitino a fiorellini per lei, con calzamaglie bianche e scarpette eleganti. Look casual per la Novello, che ha indossato una T-shirt bianca firmata MiuMiu con logo in rosso: costa 450 euro. Camicia a quadri e tenuta sportiva per il campione.

La sala della festa, che si è svolta nel Ranch del Dottore a Tavullia, è stata allestita con cura in ogni dettaglio. I genitori della festeggiata si sono rivolti a un team specializzato nell'organizzazione di eventi, che ha pensato a degli addobbi "golosi" a tema frutta. Ciliegie e fragole tutt'intorno, tra palloncini, gadget, dolcetti a tema e scritte personalizzate. Spettacolare anche la torta, realizzata da un cake design lab milanese molto noto, specializzato in creazioni di questo tipo.