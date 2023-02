Giulietta è fashion come mamma Francesca Sofia Novello, col cardigan griffato da oltre 200 euro Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, veste griffata. Il colorato cardigan in lana è di uno dei brand più alla moda del momento.

A cura di Giusy Dente

Da quando è nata, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non hanno mai mostrato il volto della loro primogenita. La coppia è molto attenta alla privacy di Giulietta, nata il 14 marzo 2022. I neo genitori hanno fatto una scelta diversa, rispetto a tanti altri colleghi famosi del mondo della moda e dello sport. Hanno deciso di non esporre mediaticamente la bimba, di tenerla lontana il più possibile dai social, per proteggerne la privacy e garantirle sicurezza. Ovviamente la bimba è spesso protagonista di foto e video, ma ha sempre il volto strategicamente coperto da una emoticon oppure è di spalle o ancora col viso fuori dall'inquadratura, come nell'ultimo caso.

Giulietta, piccola icona fashion

Sia Francesca Sofia Novello che Valentino Rossi sono personaggi molto amati e seguiti. Con le rispettive community, però, preferiscono condividere soprattutto contenuti inerenti il lavoro oppure i viaggi: entrambi prestano attenzione a non eccedere, nell'esposizione della vita familiare quotidiana. Questa sfera è per loro molto preziosa e cercano di evitare massicce incursioni, che possano stravolgere gli equilibri e la normalità. La modella ovviamente è in prima fila nel mostrare a fan e follower i suoi look, i nuovi acquisti. La 29enne si diverte molto anche a vestire alla moda la piccola Giulietta, che ha appena 10 mesi.

in foto: cardigan GCDS

"Tale mamma tale Gigi" ha infatti scritto la compagna di Valentino Rossi, mostrando la new entry nell'armadio della piccola. Giulietta indossa un coloratissimo cardigan di lana. Fa parte della collezione baby di un brand di streetwear che la Novello ama molto, apprezzatissimo dalle celebrities per i suoi codici anticonvenzionali e moderni, che attirano soprattutto i più giovani: GCDS. Il cardigan rosa e verde è caratterizzato da lavorazione a maglia rasata, diversi ricami applicati e bottoni a forma di fiore. Costa 249 euro.