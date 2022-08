Francesca Sofia Novello col cappello da cowboy celebra i 5 mesi di Giulietta Francesca Sofia Novello si gode la sua prima estate da mamma. Ieri ha celebrato i primi 5 mesi di vita di Giulietta e lo ha fatto con un originale look “western” con tanto di cappello da cowboy.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è diventata mamma della piccola Giulietta, la prima figlia nata dall'amore con Valentino Rossi, e non potrebbe essere più felice e raggiante. Questa è la sua prima estate da genitore e, nonostante le notti in bianco e le comuni preoccupazioni legate alla maternità, non può che sprizzare gioia da tutti i pori. La bimba ha appena compiuto 5 mesi e sui social la modella l'ha definita "L'amore della nostra vita", a prova del fatto che non immagina più la sua vita senza di lei. Come ha celebrato il lieto evento? Con un look all'insegna del glamour.

I primi 5 mesi di Giulietta

Giulietta Rossi è nata esattamente 5 mesi fa e ha riempito d'amore la vita di Francesca e Valentino. I due hanno coronato il loro sogno d'amore mettendo su famiglia e non potrebbero essere più soddisfatti e felici. Al momento, però, non hanno mai mostrato la piccola in viso, hanno preferito preservare la sua privacy immortalandola solo di spalle. Per celebrare il complimese la mamma ha scelto per lei un look adorabile e trendy: la bimba è apparsa tra le sue braccia con indosso un pagliaccetto a quadretti bianchi e blu, un modello fresco e sbarazzino senza maniche e che lascia le gambe scoperte.

Francesca Sofia Novello in Akep

L'abito bianco di Francesca Sofia Novello

Al di là della neonata, anche Francesca Sofia Novello ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul trend del total white, apparendo meravigliosa e glamour in un abito in maglia ricamata firmato Akep.

Abito Akep

Si tratta di un modello aderente con la gonna alla caviglia leggermente svasata, le maniche lunghe e delle stringhe sulla scollatura, il suo prezzo? Sui siti di moda di lusso viene venduto a 195 euro. La modella ha poi puntato sulla comodità rimanendo a piedi nudi e ha completato il tutto con un appariscente cappello da cowboy in arancione acceso. In quante prenderanno ispirazione da lei per i loro look estivi?