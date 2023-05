Alessia Marcuzzi in total black: segue il trend degli hot pants con gambe in primo piano Gli hot pants sono il trend del momento. Li ama molto Alessia Marcuzzi che li ha scelti per un glamour look total black, mettendo in mostra le gambe che un tempo erano per lei fonte di insicurezza.

A cura di Giusy Dente

I look preferiti di Alessia Marcuzzi sono quelli con le lunghe e affusolate gambe in primo piano. Chi l'avrebbe mai detto che proprio quelle tanto invidiate gambe potessero essere un problema! La conduttrice, per dare una lezione di body positivity, ha ammesso di essere stata presa in giro da ragazzina, per le gambe storte, al punto da indossare sempre e solo pantaloni, così da nasconderle. Le gambe erano fonte di insicurezza, le considerava un difetto estetico, che poi ha accettato, imparando non solo a conviverci ma anche a valorizzarle. Shorts e minigonne sono un must dei suoi look copiatissimi, che l'hanno resa un'icona fashion capace di seguire le tendenze e lanciare a sua volta mode.

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi

Spopolano gli hot pants, cioè gli shorts cortissimi a vita alta diventati il must have dei look alla moda del momento. Li ama particolarmente Chiara Ferragni, una delle prime a lanciare la tendenza. Li ha sfoggiati in occasione della sfilata di Schiaparelli della Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Li ha poi riproposti per una serata a Parigi, dopo lo show di Louis Vuitton. Abbiamo visto gli hot pants anche sul palco dell'Ariston: li ha indossati Levante a Sanremo 2023.

Il trend non è sfuggito ad Alessia Marcuzzi, sempre attentissima su questo fronte. Se qualche settimana fa li aveva inseriti rivisitando il classico tailleur, dunque abbinati al blazer classico, stavolta ha fatto un abbinamento diverso, confermando la predilezione per il total black, decisamente glamour e femminile.

in foto: shorts Amotea

Alessia Marcuzzi in total black

I fan amano i look di Alessia Marcuzzi, che vanta uno stile molto personale, in cui anche le tendenze più gettonate vengono personalizzate e fatte proprie rivelando personalità e carattere. La conduttrice stavolta si è fatta conquistare dal nero, un abbinamento total black dalla testa ai piedi. Ha scelto una camicia oversize Amotea (brand di cui ha già indossato le creazioni), con maniche lunghe e colletto a punta. Sul sito ufficiale del brand costa 260 euro. L'ha abbinata ai trendy hot pants a vita alta: costano 185 euro.

in foto: camicia Amotea

Entrambi i capi fanno della capsule collection Evangelie S myrniotaki x Amotea. Per completare il look ha aggiunto un paio di collant velati scuri e delle sexy décolleté in vernice firmate Saint Laurent. Immancabile per un outfit completo, la borsa. Alessia Marcuzzi ha sfoggiato fiera la borsa Cri color confetto, del suo brand. Davvero impeccabile.