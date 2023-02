Levante e la maternità rock a Sanremo: brilla con shorts di cristalli e camicia trasparente Levante è in gara a Sanremo con il brano Vivo: sul palco sfoggia tutta la sua energia con un look glamour che celebra il corpo.

La cantante Levante è in gara a Sanremo con il brano Vivo, una canzone scritta nel buio della depressione post partum che celebra il corpo, l'amore e la voglia di vivere. Dopo la prima esibizione con un look in pelle, Levante è tornata a esibirsi con tutti gli altri artisti in gara sfoggiando un look rock con maxi zeppe in velluto che esalta la sua sensualità.

Il look rock di Levante a Sanremo

Levante ha indossato un look firmato Etro composto da una camicia trasparente nera abbinata a mini shorts in cristalli, quasi culottes, indossati sui collant velati. Levante ha completato l'outfit con maxi zeppe in velluto color bordeaux. L'artista vuole incarnare una nuova idea di maternità, lontana anni luce dai toni zuccherosi e morbidi dei luoghi comuni. Levante è barocca e glamour, una donna potente che non ha paura di osare. "Poco romantica e poco rassicurante – l'aveva definita lo stylist Lorenzo Oddo in un'intervista a Fanpage.it – non vedremo nulla di quello che ci si aspetta da una mamma".

Levante in Etro con Paola Egonu, Gianni Morandi e Amadeus

Il look lascia le gambe in primo piano, rendendole il punto focale del look: così come il brano mette al centro il corpo, anche il look esalta la carnalità, raffinata e vitale, dell'artista. Anche per la terza serata Levante ha scelto gioielli Fope e ha lasciato i capelli biondi sciolti sulla schiena. Come ci stupirà nella serata cover?