Levante a Sanremo canta la depressione post parto: è dark con la tutina di pelle Levante torna a Sanremo con un brano scritto durante il post parto: la cantante è da poco diventata mamma. Sul palco dell’Ariston ha portato un look audace total black.

Levante in Etro

Levante è uno degli attesi ritorni al Festival di Sanremo 2023. Aveva debuttato alla kermesse nel 2020 con "Tikibombom" e stavolta torna con un inedito incluso nell'album di prossima uscita dal titolo "Opera futura". Il nome del disco fa riferimento ad Alma Futura, la primogenita della cantante, diventata mamma il 4 marzo 2022. E proprio la maternità è l'argomento della canzone sanremese. Al Festival gareggia con "Vivo", canzone nata proprio sulla scia delle emozioni forti e contrastanti provate dopo il parto e nei primi mesi di vita della bambina.

I look di Levante a Sanremo

Rispetto a Sanremo 2020, Levante è molto diversa. La cantante arriva alla kermesse con un look completamente trasformato: capelli biondi e sopracciglia decolorate. Di nuovo, però, c'è anche il suo stile. Lo stylist Lorenzo Oddo a Fanpage.it aveva anticipato che sul palco il pubblico avrebbe trovato un'artista dagli outfit decisamente più audaci e strong, sia nei materiali che nelle silhouette. E così è stato. Il debutto di mercoledì 8 febbraio ne è la prova, anche se l'anticipazione era già arrivata sul Green Carpet. Qui Levante aveva indossato un tailleur doppiopetto a quadri di Etro abbinato a maxisciarpa "nascosta" sotto la giacca.

Levante in total black

Levante si è esibita sul palco dell'Ariston con un look firmato Etro. Il nuovo stilista della Maison, Marco De Vincenzo, ha creato quattro abiti appositamente per lei, disegnati per celebrare il corpo della cantautrice siciliana in un gioco di opposizioni, uno per ciascuna serata. Il debutto è stato decisamente d'impatto, audace. La cantante è entrata in scena con un look total black: tutina di pelle con applicaizoni tono su tono, collant scuri e maxi zeppe.