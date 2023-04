Alessia Marcuzzi anticipa l’estate con il look sfumato (e le trecce ai capelli) Camicia sbottonata, sandali alla schiava e un velo di abbronzatura: l’ultimo look sfoggiato da Alessia Marcuzzi sui social ci fa già sognare la prossima estate.

A cura di Beatrice Manca

Quest'anno molte star hanno deciso di godersi un viaggio esotico per dimenticare il grigio dell'inverno: Alessia Marcuzzi è volata a Dubai in compagnia della figlia Mia Facchinetti e dell'amica Ezia Modafferi. Una città che sembra essere la preferita delle star ultimamente: anche Chiara Ferragni e Fedez sono lì con i figli. La conduttrice tv si gode questo periodo di relax sfoggiando look che hanno già il sapore d'estate, tra bikini e sandali a doppia fascia. La tendenza da copiare? Le camicie ‘sfumate' e i sandali alla schiava!

Il look tie-dye di Alessia Marcuzzi

La conduttrice tv ama condividere sui social i suoi look sempre al passo con le ultime tendenze. Tra le ultime foto condivise c'è anche quella di una serata ‘tropicale', dove Alessia Marcuzzi passeggia in giardino con un look sui toni del verde. In particolare, Marcuzzi si lascia ispirare dal tie-dye con una camicia oversize in cotone che sfuma dal bianco al verde, lasciata sbottonata per rivelare il crop top bianco. Si tratta di un modello del brand Amotea, abbinato a hot pants con la stessa sfumatura. Camicia e shorts sono in vendita sul sito, rispettivamente a 430 e 320 euro. Per completare il look ha indossato una minibag verde del suo brand, Marks and Angels.

La camicia tie dye di Amotea

Alessia Marcuzzi rilancia i sandali alla schiava

Alessia Marcuzzi ha uno stile particolare e molto riconoscibile, dove ama sperimentare dettagli diversi. Per completare l'outfit, la conduttrice ha indossato un paio di sandali alla schiava bianchi con tacco alto, il modello più sexy dell'estate 2023. Infine ha voluto sdrammatizzare il tutto lasciando i capelli al naturale, raccolti in una treccia laterale. Risultato? Glamour senza sforzo: prendere nota per le serate estive!

