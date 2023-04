Chiara Ferragni e Fedez nel deserto: baby Vittoria fa il primo tatuaggio con l’henné I Ferragnez hanno trascorso una giornata magica nel deserto: Leone e Vittoria si sono divertiti tra arrampicate, tiro con l’arco e look griffati.

A cura di Beatrice Manca

La vacanza dei Ferragnez a Dubai continua e la famiglia più social d'Italia condivide nuovi esilaranti momenti con i bambini. Chiara Ferragni ci ha dato un'anticipazione delle tendenze estive, tra i bikini più cool dell'estate 2023 e i look total denim, mentre i figli Leone e Vittoria si divertono tra nuovi giochi e amicizie. I bambini hanno vissuto una giornata speciale: i genitori li hanno portati a esplorare il deserto, dove hanno anche potuto farsi un tattoo con l'henné.

La gita dei Ferragnez nel deserto a Dubai

Chi ha viaggiato a Dubai lo sa bene: vale la pena allontanarsi dai grattacieli per esplorare il deserto arabico e l'area protetta della Dubai Desert Conservation Reserve. Qui Leone e Vittoria si sono dati alla pazza gioia arrampicandosi sulle dune e scivolando giù (una versione soleggiata dello slittino) e giocando al tiro con l'arco. Per la gita la famiglia ha scelto look comodi e sportivi: Fedez indossava un paio di pantaloni mimetici corti, mentre Chiara Ferragni ha optato per un paio di pantaloni morbidi neri con un top smanicato di Miu Miu. Leone, piccola icona di stile della famiglia, sfoggiava una t-shirt Balenciaga.

Baby Vittoria nel deserto a Dubai

Baby Vittoria è la regina del deserto

Ma è soprattutto la più piccola della famiglia, Vittoria, ad essersi scatenata nel deserto. La bimba, che da poco ha compiuto 2 anni, era adorabile con una salopette bianca effetto stropicciato indossata sopra a una t-shirt arcobaleno con giochi di colori sfumati tra il rosa e il celeste. Dopo aver fatto snowboard tra le dune (con la pizzetta in bocca, come sottolinea il papà Fedez su Instagram) la bimba ha avuto l'opportunità di farsi fare un tradizionale tatuaggio con l'henné sulla mano, confermando la sua passione per i tattoos. La madre Chiara lo ha mostrato sui social, spiegando: "Vitto fa il primo tatuaggio all'henné". Sicuramente un viaggio che non dimenticheranno mai!

