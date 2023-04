Baby Vittoria con i “tatuaggi” e la bandana, Fedez: “La chica mala è tornata” Trecce, tatuaggi e videogame (per finta!): Vittoria si diverte a giocare con il papà Fedez e sfoggia adorabili look.

A cura di Beatrice Manca

Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni, è un piccolo idolo dei social: la bambina ha appena compiuto due anni e dimostra un carattere frizzante e allegro. I genitori si divertono a immortalare sui social le sue marachelle, le sue buffe espressioni e i suoi look sempre originali di tendenza. In questi giorni Chiara Ferragni si trova in Sudafrica per un safari e Fedez si diverte a giocare con i figli. Su Instagram il rapper ha condiviso l'ultima passione di Vittoria: i tatuaggi.

La passione in comune di Vittoria e Fedez

Nelle storie pubblicate su Instagram da Fedez vediamo la piccola Vittoria alle prese con i tatuaggi lavabili (un po' come i trasferelli di una volta). Uno per lei, ovviamente finto, uno per il padre: "Dove lo faccio?" le chiede Fedez. "In faccia" risponde la bimba. Non è il primo "tatuaggio" di Vittoria, anzi: la bimba si diverte moltissimo con i tattoos temporanei, tanto che il padre l'ha soprannominata "chica mala". Nelle clip successive Fedez scherza con la figlia: "In faccia come i trapper? Sai come fanno i trapper? Skttt Sktttt", per poi scrivere nelle storie: "La chica mala è tornata". Di sera, Fedez e i bambini si sono concessi una serata di divertimento sul divano con i videogiochi: Vittoria aveva un joystick finto, ma è stata comunque la più entusiasta.

Vittoria gioca con i tattoo lavabili

I look trendy di baby Vittoria

La figlia di Chiara Ferragni ha un guardaroba da un sogno: del resto la moda è il business di famiglia. Nelle ultime storie, condivise da Fedez, è adorabile con una felpa rosa e un bavaglino triangolare a fiorellini che ricorda una bandana (da vera chica mala!). Nelle storie successive indossa pantaloni cargo neri (la tendenza del momento) e un pigiamino a fiori. Non sono da meno le acconciature: ora Vittoria ha i capelli lunghi e sfoggia codini e trecce all'olandese. Quanto sarà emozionata per il ritorno della mamma dal safari?

Leggi anche Fedez con la stessa pettinatura di Baby Vittoria: padre e figlia coi codini colorati