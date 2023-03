Vittoria Ferragni gioca con papà Fedez: è una “chica mala” coi tatuaggi Fedez ha condiviso coi follower un tenero momento di svago assieme alla piccola Vittoria: le ha fatto un tatuaggio (temporaneo ovviamente) sulla mano.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver finalmente detto la verità sulle sue condizioni e sulla situazione familiare, Fedez è certamente più sereno. I Ferragnez sono stati i protagonisti indiscussi del gossip delle ultime settimane: si era parlato di una dura crisi di coppia, qualcuno aveva addirittura ipotizzato un divorzio. Chiara Ferragni e il marito sono stati a lungo lontani dai social, non si sono mostrati insieme e questo ha molto preoccupato i fan. così è stato il cantante stesso a sentire a un certo punto l'esigenza di raccontare tutto. Si è aperto ai follower spiegando di aver affrontato un periodo difficile, a causa di problemi di salute, che però non hanno affatto minato gli equilibri della famiglia e il rapporto con l'influencer. Fedez è poi tornato sui social mostrando un tenero momento di divertimento e svago coi figli.

Fedez gioca con la piccola Vitto

"Questo periodo infelice mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia passare tempo con la mia famiglia" ha detto Fedez ai fan nel lungo "confessionale" condiviso nelle IG Stories. Il rapper è un marito e padre felice, ha ammesso di sentirsi fortunato per l'amore che riceve ogni giorno dalla moglie e dai figli.

Leone e Vittoria riempiono e colorano le sue giornate e sono spesso protagonisti dei foto e dei video che condivide con fan e follower, che a loro volta adorano i due bimbi. Nelle ultime ore Fedez ha trascorso del tempo con loro e ha pubblicato un momento di svago che vede protagonista la piccola di casa, baby Vittoria.

La bimba è famosa per le sue facce buffe e per la golosità: è vivace, innamoratissima del papà. Ne ha imitato il look (Fedez ha tantissimi tatuaggi su tutto il corpo) e si è fatta fare un tatuaggio sulla mano. Si tratta ovviamente di tattoos temporanei, i cosiddetti "trasferelli" che vanno via con un po' d'acqua, perfetti per i bambini.

Non è la prima volta che i Ferragnez li usano nei loro pomeriggi di gioco. Scherzando, Fedez ha detto che baby Vitto è una "chica mala", dunque una "ragazzaccia". La bimba ha scelto i tatuaggi dei Rainbow Friends. Si tratta di mostriciattoli colorati che piacciono molto ai piccini, protagonisti di un videogioco che a quanto pare anche la piccola Vitto ama molto.