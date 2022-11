Il primo “tatuaggio” di baby Vittoria: copia papà Fedez con gli sticker sulla mano Vi ricordate i ‘trasferelli’ con cui giocavamo da piccoli? Vittoria Lucia Ferragni si diverte a provare i tatuaggi per bambini sulla mano: “Come quelli del papà”

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è partita per un viaggio in Giordania e il marito Fedez si gode la compagnia dei bambini a casa. Su Instagram il rapper ha condiviso alcune istantanee delle sue giornate spensierate tra coccole e giochi. In particolare della piccola Vittoria, che ora ha una nuova passione: i tatuaggi temporanei, simili a quelli del papà.

Fedez gioca con Vittoria e Leone

La piccina di casa Ferragni cresce a vista d'occhio: Fedez ha mostrato ai follower alcune clip in cui Vittoria sta imparando a dire "mamma", "papà", "Leo" e "cocca" (soprannome con cui si riferisce a se stessa). Nelle storie baby Vittoria è adorabile con un maglioncino alla marinara, a righe bianche blu, e un piccolo sticker colorato sulla mano. "Fai vedere i tatuajes – dice Fedez nel video – Wow! Come quello del papà?" Vittoria, soddisfatta, indica la mano del padre, famoso per le dozzine di tatuaggi su tutto il corpo, dorso della mano incluso. L'ultimo, in ordine di tempo, è un grande disegno sulla schiena dedicato proprio a Leone e Vittoria.

Il tatuaggio "trasferibile" di baby Vittoria

Baby Vittoria con i tatuaggi delle principesse

Ovviamente nel caso di Vittoria non si tratta di veri tattoo ma di "trasferelli" temporanei che vanno via con una semplice passata d'acqua: il disegno scelto dalla bimba sembra la sagoma di Cenerentola. Fedez è un papà affettuoso con i bambini e adora gli scherzi e i travestimenti: per Halloween i Ferragnez hanno festeggiato con un costume di famiglia ispirato ai personaggi del film Toy Story. Una cosa è certa: Leone e Vittoria sono le vere mascotte della casa più social d'Italia e diventano più simpatici e adorabili ogni giorno che passa.