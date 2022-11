Chiara Ferragni a Petra in viola: ruches e piercing per la visita a una delle 7 meraviglie del mondo Chiara Ferragni è volata in Giordania e non poteva non visitare Petra, una delle 7 meraviglie del mondo. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ha seguito il trend del total violet e ha sfoggiato un inedito piercing al setto.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata in Giordania con il suo team al completo e, sebbene non abbia rivelato i dettagli del progetto lavorativo che sta realizzando, non perde occasione per documentare sui social il viaggio da sogno. Dopo aver mostrato il resort da mille e una notte in cui soggiorna ad Amman, nelle ultime ore ha visitato Petra, spiegando che si tratta della quinta meraviglia del mondo vista nella sua vita (ora le mancano solo Machu Picchu e il Taj Mahal). Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look comodo ma allo stesso tempo super trendy? L'imprenditrice ha seguito il trend del total violet e ha aggiunto un accessorio inedito al suo stile.

Il look viola di Chiara Ferragni

Il viola è uno dei colori must dell'autunno 2022 e Chiara Ferragni lo sa bene, visto che per la visita a Petra ha scelto un look monocromatico in questa nuance. Si è affidata alla Maison Blumarine, optando per un outfit di raso della collezione Fall/Winter 2022-23.

Chiara Ferragni in Blumarine

Ha abbinato un paio di pantaloni cargo con le zip sugli orli a una camicia coordinata, un modello con le ruches sul décolleté e sulle maniche e dei laccetti incrociati dietro al collo. Stivali borchiati, occhiali da sole scuri e capelli extra lisci: non è mancato neppure un ulteriore dettaglio griffato, ovvero una minibag di Louis Vuitton decorata all-over con l'iconico logo multicolor.

Blumarine Autunno/Inverno 2022–23

Il "segreto" del piercing al setto di Chiara Ferragni

Poco prima di svelare di essere sulla via verso Petra, Chiara Ferragni sui social ha dato una piccola anticipazione del look scelto per la giornata. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Oltre agli orecchini a cascata, ha sfoggiato anche un inedito piercing al setto, per la precisione un cerchietto d'argento dallo stile etnico.

Chiara Ferragni col pierging fake

Lo ha fatto da un giorno all'altro? Non proprio, semplicemente si è servita di un piercing "fake" rimovibile. Non sorprende, dunque, che nel corso della gita lo abbia rimosso (forse perché, non essendoci abituata, le dava fastidio). Dopo il viaggio in Giordania la Ferragni penserà di fare il r al setto per davvero?