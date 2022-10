Il viaggio di Chiara Ferragni in Giordania: quanto costa l’hotel da mille e una notte Chiara Ferragni è in Giordania per la sua prima volta in una vacanza con gli amici. Per l’occasione alloggia nel cuore di Amman in un hotel che è l’emblema del lusso in Medio Oriente.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in Giordania

Chiara Ferragni è volata per la sua prima volta in Giordania. La nota influencer è in vacanza con gli amici e per la sua prima tappa in terra giordana ha scelto uno degli indirizzi più esclusivi di Amman.Vediamo dove alloggia Chiara Ferragni e com'è fatto il suo hotel di lusso.

Chiara Ferragni per la prima volta in Giordania

Chiara Ferragni è in Giordania per una vacanza con gli amici, approfittando del ponte dei morti. Per l'occasione alloggia nel cuore di Amman al The Ritz-Carlton, che sorge nel prestigioso 5th Circle. L'albergo con 194 camere e 34 suite, nove ristoranti, grandi spazi per eventi e una sontuosa Spa, è l'emblema del lusso in Giordania.

The Ritz–Carlton, Amman

The Ritz-Carlton, Amman, domina lo skyline della capitale giordana, offrendo agli ospiti una vista mozzafiato della città. Per la prima serata nel sontuoso hotel Chiara Ferragni e gli amici hanno cenato in uno dei nove ristoranti dell'albergo, il rinomato Roberto's di cucina italiana e dall'atmosfera romantica. dai tavoli la vista di Amman è mozzafiato.

Chiara Ferragni a ristorante Roberto’s

Al The Ritz-Carlton, Amman Chiara Ferragni può godere di una serie di servizi extralusso come una piscina interna coperta e una piscina scoperta. La spa dell'albergo è tra le più lussuose al mondo. Anche gli interni della struttura sono arredati con sontuosi lampadari di vetro e arredi eleganti.

Un interno di The Ritz–Carlton, Amman

L'hotel di Chiara Ferragni offre diverse tipologie di alloggio. Non si sa con certezza in quale stanza alloggi la nota influencer ma i prezzi variano dai 190 euro circa a notte per una camera standard fino quasi ai 5.000 euro a notte della suite reale, in base alla tipologia di alloggio scelta.