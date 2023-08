Ferragnez a Ibiza, la più trendy è Vittoria coi completini coordinati e la bandana Nei look balneari di Vittoria Lucia Ferragni quest’anno il must have è la bandana, rigorosamente abbinata al costume!

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez si sono riuniti per la tradizionale vacanza di famiglia. Nei giorni scorsi l'imprenditrice è stata lontana dal marito e dai figli. Si era recata in Sicilia con alcuni amici, godendosi un tour delle Eolie in catamarano. Nel mentre, Fedez ha portato Leone e Vittoria in Sardegna, in una villa di lusso con piscina a sfioro, enorme giardino e vista mare. Ora tutti e quattro insieme sono volati alla volta di Ibiza.

Dove alloggiano i Ferragnez

Ibiza per Chiara Ferragni è un posto del cuore, dove torna spesso soprattutto d'estate. Quest'anno la famiglia alloggia in una villa con maxi piscina e campo da basket, immersa nel verde e finemente arredata. Qui i quattro trascorreranno i prossimi giorni godendosi le spiagge, il mare, il buon cibo e il calore familiare.

I look di Chiara Ferragni a Ibiza

L'influencer ha mostrato sui social tutte le calzature griffate portate con sé a Ibiza. Ha messo in valigia sandali, slingback e mules, modelli diversi a seconda dell'occasione. Ci sono scarpe The Attico, Giuseppe Zanotti, Blumarine, Gucci, Saint Laurent. Insomma, una collezione per le vacanze davvero invidiabile che ha un valore da capogiro.

Immancabili i costumi del suo brand per le giornate in spiaggia, look trendy per le serate speciali, outfit pratici per la quotidianità: sembra abbia puntato su uno stile hippie tra frange e denim. Ma la vera diva di Ibiza è la piccola Vittoria! I suoi look coordinati hanno conquistato fan e follower.

in foto: costume Pesciolino Rosso

Vittoria baby icona fashion

Vittoria e Leone sono sempre presenti sui social dei genitori. La piccola di casa è famosa per le sue facce buffe, per la passione per il cibo e per i suoi mini look sempre alla moda. Quest'anno in vacanza il filo conduttore dei suoi outfit sono gli occhiali da sole, la bandana e i completini coordinati!

in foto: bandana Pesciolino Rosso

L'abbiamo vista con un coordinato floreale nei toni del rosso: costumino intero con rouches sulle spalline e bandana coordinata. È del brand di beachwear Pesciolino Rosso, lo stesso del coordinato color verde acqua: anche in questo caso un costumino intero con stampa a pesciolini e balza in vita (58 euro) con fazzoletto coordinato (26 euro).

in foto: costume Pesciolino Rosso

Leone e Vittoria matchy matchy

I due fratellini vestono spesso coordinati, anche in vacanza. Hanno sfoggiato un look balneare matchy matchy all'insegna della stampa floreale, fondo azzurro con dettagli bianchi. Costume a pantaloncino per Leone (54 euro), uguale al completino della sorellina, che nelle foto indossa un abitino a maniche lunghe abbinato a costume e bandana. È la più trendy di Ibiza!