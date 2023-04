Chiara Ferragni in total denim a Dubai: il look “jeans su jeans” è il più trendy della primavera Chiara Ferragni ha rilanciato il trend del total denim per la Primavera/Estate 2023, lo ha fatto durante la vacanza di famiglia a Dubai, in occasione della quale ha sfoggiato un adorabile look jeans su jeans.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la vacanza a Dubai dei Ferragnez: è dallo scorso weekend che sono volati negli Emirati Arabi e da allora stanno trascorrendo le loro giornate nel resort di lusso firmato Bulgari. Gite a Legoland, primi bagni al mare e passeggiate in centro con i piccoli Leone e Vittoria: Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo un po' di relax dopo gli ultimi mesi difficili e stressanti. Per l'imprenditrice questa è l'occasione ideale per dare il meglio di lei in fatto di stile e per sfoggiare dei look all'insegna del glamour che si riveleranno perfetti per la Primavera/Estate 2023. Dopo i micro bikini colorati, ora ha rilanciato il trend del total denim: ecco i dettagli del nuovo outfit di jeans.

Il look total denim di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è la regina della moda e delle tendenze di stagione e sui social lo dimostra ogni giorno sfoggiando dei look super fashion. Prima di partire per Dubai ha curato l'armadio "da vacanza" nei minimi dettagli, così da dare ai followers una piccola anticipazione dell'estate. L'avevamo lasciata in versione tennista in coordinato con baby Vittoria, oggi la ritroviamo tra le mura della suite pronta per uscire con il marito Fedez con un adorabile outfit total denim. Ha abbinato un paio di pantaloni over a vita bassa a un crop top a punta, un modello corsetto con le spalline sottili e la scollatura generosa che ha lasciato l'ombelico in vista: tutto è di jeans e firmato Diesel.

Chiara Ferragni in Diesel

Chiara Ferragni fiera del suo caschetto corto

Per completare il tutto Chiara ha optato per la comodità di un paio di sneakers bianche, non rinunciando a un tocco prezioso con una serie di collane d'oro bianco e cristalli della sua collezione di gioielli. Manicure multicolor, occhiali specchiati e sguardo sereno: l'imprenditrice è pronta per dare il via alla bella stagione con stile.

Leggi anche Chiara Ferragni e Fedez a Dubai con Leone e Vittoria: look coordinati con camicie colorate

Chiara Ferragni col caschetto

Negli scatti postati ha poi portato l'attenzione dei fan sul suo caschetto sempre più corto, chiedendo ai fan cosa ne pensassero nonostante siano passati giorni dal "taglio netto". Lei ne va assolutamente fiera e non perde occasione per accarezzarlo e "allisciarlo" (anche se il marito Fedez l'ha paragonata a Dora l'esploratrice ma in versione bionda).