L’estate in anticipo di Chiara Ferragni: tutti i bikini di tendenza tra lacci, fiori e colori fluo Dalle spiagge assolate di Dubai, Chiara Ferragni lancia le tendenze costumi che ci faranno innamorare nell’estate 2023, dal bikini coi laccetti alle stampe colorate.

A cura di Beatrice Manca

Le feste di Pasqua sono ormai trascorse, ma i Ferragnez hanno deciso di estendere ancora un po' la loro vacanza sotto il sole di Dubai. Chiara Ferragni e Fedez infatti hanno deciso di regalarsi un po' di relax in famiglia insieme ai figli Leone e Vittoria, soggiornando in una suite con vista al Bvlgari Hotel Resort. Con l'occasione, la regina delle influencer di moda ha sfoggiato in anticipo i suoi look estivi preferiti, mostrando tutti i costumi di tendenza dell'estate 2023.

Il costume a tinte fluo di Chiara Ferragni

Tra una serata sulle giostre con i figli, un gelato e un giro in barca, Chiara Ferragni a Dubai sta indossando gli abiti colorati che ritroveremo tra le tendenze dell'estate 2023. Dalle camicie colorate fino al completino da tennis (identico a quello della figlia Vittoria), l'imprenditrice digitale si prepara a una stagione piena di colore. Prendere nota: i colori fluo sono tornati di moda e domineranno le tendenze ‘beachwear' dell'anno. Per il primo giorno sulle spiagge di Dubai Chiara Ferragni ha scelto proprio un modello rosa neon: un due pezzi con profili giallo evidenziatore e una stampa ‘tennis' del suo brand omonimo.

Chiara Ferragni e Fedez a Dubai

Il bikini floreale di Chiara Ferragni

Tra i modelli messi in valigia dall'influencer ce n'è uno da copiare assolutamente: un bikini a fiori colorati. Il modello, caratterizzato da reggiseno imbottito e slip con i laccetti, è un'esplosione di stampe e colori pop e ci riporta vagamente agli anni Sessanta. Non a caso, l'imprenditrice lo ha abbinato a occhiali da sole con montatura in metallo con lenti sfumate in verde bottiglia. Ancora una volta si tratta di un costume del suo marchio omonimo, Chiara Ferragni Brand, direttamente dalla nuova collezione.

Chiara Ferragni con un bikini Chiara Ferragni Brand

I costumi di baby Vittoria

Per Chiara Ferragni la moda non è solo una passione, ma anche (e soprattutto) un business: dal Sudafrica a Dubai, l'imprenditrice sfoggia gli ultimi modelli del suo brand. La piccola Vittoria non fa eccezione: nelle ultime storie condivise su Instagram si vedono madre e figlia mentre giocano sul bagnasciuga insieme.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni indossa un bikini nero a triangolo, con un anello dorato tra le coppe, mentre la figlia Vittoria sfoggia un costume intero verde bottiglia con logo Chiara Ferragni Brand. Sì, l'estate è ancora lontana, ma non è mai troppo presto per iniziare a sognare con un nuovo costume, no?