Chiara Ferragni e Vittoria in versione mini me: a Dubai per Pasqua con i look tennis coordinati Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze di Pasqua a Dubai e per il primo look da spiaggia dell’anno sceglie un outfit in versione “mini me” ispirato al mondo del tennis e coordinato con quello della piccola Vittoria.

Avevamo lasciato Chiara Ferragni tra leoni e giraffe durante un safari in Africa con gli amici, la ritroviamo in tenuta primaverile abbracciata ai figli Vittoria e Leone in un resort di lusso a Dubai. Dopo aver tagliato i capelli ancora più corti, l'imprenditrice digitale è volata con tutta la famiglia a Dubai per trascorrere le vacanze di Pasqua 2023 in un luogo caldo. Come in ogni suo viaggio ha colto l'occasione per sfoggiare una serie di outfit ben studiati e di tendenza.

Le vacanze di Pasqua dei Ferragnez a Dubai

Dopo il volo in aereo Chiara Ferragni è arrivata al Bvlgari Hotel & Residences di Dubai, dove trascorrerà con la famiglia le vacanze di Pasqua 2023. Uno dei primi look per la vacanza segue una delle tendenze più cool viste sulle passerelle Primavera/Estate 2023, ovvero quella sporty e sbarazzina ispirata al mondo del tennis. Chiara sceglie lo stesso mood anche per la figlia Vittoria e sui social mostra una serie di scatti in cui madre e figlia appaiono con deliziosi look tennis coordinati in versione mini me, con polo e gonnellini bianchi profilati in rosa.

La tendenza tennis per la primavera 2023

La tendenza prevede l'utilizzo di capi accessori, che solitamente vengono utilizzate dai giocatori di tennis, per essere abbinati insieme creando l'outfit primaverile. Via dunque con candide polo in piqué dal colletto profilato con colori pastello, con gonnelline a pieghe e pantaloncini dagli micro spacchi laterali e ancora con canotte crop a costine e cardigan o pullover in cotone a trecce e dallo scollo a V disegnato da linee in blu o verde smeraldo. Il tennis mood può essere completato con cappellini a visiera o con bucket hat, con sneakers bianche dalla suola bassa e con calzettoni corti di spugna.

Il look coordinato di Chiara Ferragni e Vittoria

Chiara Ferragni segue il trend tennis sfoggiando un completino coordinato con quello di sua figlia Vittoria, composto con capi del marchio Chiara Ferragni. L'outfit di Chiara è composto da una polo crop in cotone bianco, con dettagli rosa fluo e ricamo Ferragni Tennis Club, il capo sul sito del marchio è venduto a 183 euro. Alla shirt Ferragni abbina un gonnelino corto bianco, un paio di infradito in pelle nera con croci di metallo e una borsa a rete verde smeraldo di Prada.

Vittoria imita in tutto e per tutto la madre con un delizioso look "mini me" con capi ancora firmati Chiara Ferragni brand molto simili a quelli da adulto. La polo crop da bambina sul sito del marchio costa 100 euro, la gonnellina invece costa 92 euro. Completano il mini outfit sandaletti a doppia fascia beige.