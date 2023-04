Chiara Ferragni dal parrucchiere: si prepara alla Pasqua cambiando taglio e colore di capelli Chiara Ferragni è partita per le vacanze di Pasqua insieme a Fedez e ai bambini, ma non prima di aver dato un ‘ritocco’ alla chioma.

A cura di Beatrice Manca

Pasqua è dietro l'angolo e molte famiglie si sono messe in viaggio per godersi qualche giorno di vacanza. Chiara Ferragni non fa eccezione: non sappiamo ancora dove trascorrerà questo breve ponte primaverile, ma su Instagram ha condiviso alcune foto insieme a Fedez e ai figli Vittoria e Leone, pronti a partire per il weekend. Prima di partire, però, ha deciso di farsi coccolare dal parrucchiere con un nuovo taglio di capelli e ritoccando anche il colore.

Il nuovo taglio di capelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è appena tornata dal viaggio dei suoi sogni: un safari in Sudafrica, dove ha sfoggiato look animalier e i primi bikini della stagione. Dopo aver coccolato i figli a dovere, Chiara Ferragni si è ritagliata una mattinata dal parrucchiere per dare qualche ritocco alla chioma prima di partire per Pasqua. Nelle storie la vediamo con le ‘cartine' tra le ciocche per schiarire il colore e sfumare ricrescita.

Come ha detto più volte ai fan, è innamorata dei capelli corti e ha deciso di azzardare ancora di più, tagliandoli all'altezza del mento. Risultato? Un caschetto luminoso e morbido che incornicia il viso, movimentato dallo styling a onde. Un taglio leggero e arioso che diventerà la tendenza dell'estate.

Chi cura i capelli di Chiara Ferragni

Nelle storie di Instagram Chiara Ferragni ha mostrato orgogliosa il nuovo look ringraziando i "maestri" della chioma: Patti Bussa e Davide Avellino del salone Blanche a Milano. Valigie pronte e piega freschissima: tutto pronto per partire. Chiara Ferragni ha scelto un look casual per il viaggio, con felpa e giacca in pelle, perfettamente coordinata alle tute cozy del resto della famiglia. Del resto questi sono i giorni da dedicare al relax, tra i pranzi di Pasqua e le gite di Pasquetta. A proposito, se al contrario dei Ferragnez siete ancora incerti su dove andare, qui qualche idea per una passeggiata nel verde.