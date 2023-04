Dove andare a Pasquetta 2023: i parchi e i giardini per le gite fuori porta in Italia Che abbiate voglia di un pic nic o di una passeggiata tra i fiori, Pasquetta è la giornata ideale per immergersi nella natura: le mete italiane da non perdere da Nord a Sud.

A cura di Beatrice Manca

Si avvicina il ponte di Pasqua 2023: dopo il tradizionale pranzo della domenica, il Lunedì dell'Angelo di solito viene dedicato alle gite fuori porta con gli amici o in famiglia. A Pasquetta chi organizza la tradizionale grigliata o un pic nic sul prato, e chi invece ne approfitta per esplorare riserve naturali, parchi e giardini per immergersi nella natura, staccare la spina e ammirare le spettacolari fioriture di questa stagione. Dal campo dei tulipani di Arese, in Lombardia, fino al Parco dell'Etna in Sicilia, ecco alcune idee per la Pasquetta 2023.

Il castello e il parco di Masino in Piemonte

Buona cucina, natura incontaminata e borghi da scoprire. Se in Piemonte cercate un'alternativa alle celeberrime Langhe, esplorate la zona del Canavese. Ci si può riempire gli occhi di meraviglia visitando il Castello di Masino, sontuosa residenza aristocratica di Caravino, nel torinese, esplorando il labirinto settecentesco e passeggiando tra i fiori del parco all’inglese. L'ingresso si può prenotare online.

Il parco del castello di Masino, foto dal sito FAI

Il campo di tulipani di Arese in Lombardia

A un'ora di macchina da Milano si trova uno dei campi di tulipani più famosi della Lombardia: Tulipani Italiani di Arese, un luogo coloratissimo dove passeggiare, ammirare la fioritura dei tulipani e tornare a casa con un mazzo di fiori colorati. I biglietti d'ingresso sono acquistabili sul sito web e comprendono la raccolta di due tulipani. Dal terzo in poi, si pagano singolarmente. Cellulari alla mano: è uno degli angoli più instagrammabili della Lombardia!

Campo di tulipani ad Arese

Il parco giardino Sigurtà in Veneto

A poca distanza da Verona si trova lo spettacolare giardino fiorito del Parco Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. Dopo una passeggiata nel Viale delle Rose, ci si può perdere nel Labirinto, ammirare i Giardini Acquatici o lasciarsi trasportare dal profumo dei giardini delle piante officiali. All'interno del parco esistono anche alcune aree attrezzate per fare i pic-nic. Attenzione: nella giornata di Pasquetta gli ingressi al parco sono a numero chiuso, quindi è necessario acquistare i biglietti online entro la mezzanotte del giorno precedente.

Parco Giardino Sigurta, foto dal sito

Il Parco del Mostri di Bomarzo nel Lazio

In provincia di Viterbo sorge un giardino "incantato" fuori dal tempo: si tratta del Sacro Bosco di Bomarzo, un parco che racchiude enigmatiche sculture di mostri mitologici ed animali esotici. Il principe Orsini lasciò libero sfogo all'immaginazione e da oltre 4 secoli le statue incantano visitatori da tutto il mondo (incluso Salvador Dalì). Non si può pranzare all'interno del parco, ma la vista vale una lunga passeggiata: avrete il coraggio di entrare nella bocca dell'Orco?

Il Sacro Bosco di Bomarzo

I Laghi di Monticchio in Basilicata

Un'oasi verde all'interno di un vulcano ormai spento: è la Riserva del Vulture in provincia di Potenza, un paradiso per gli amanti della natura. Si può passeggiare nei boschi lungo i laghi di Monticchio, se il tempo lo permette, noleggiare un pedalò. Merita una visita anche l’Abbazia di San Michele Arcangelo.

I Laghi di Monticchio (via Fb: Basilicata Turistica)

Il parco dell'Etna in Sicilia

Se volete trascorrere una Pasquetta alternativa e siete in cerca di avventure, perché non avventurarsi lungo le pendici del Monte Etna? Il Parco dell'Etna nasce per proteggere questo territorio unico al mondo e incontaminato. Prima di mettersi in cammino, però, meglio avere un'idea chiara dei sentieri da percorrere e delle condizioni meteo monitorando il sito web dell'area e attrezzarsi con giacche a vento e scarponcini da trekking.