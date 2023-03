Riapre il campo di tulipani di Arese il 18 marzo 2023: date, orari e biglietti Nella giornata di domani, sabato 18 marzo, aprirà il campo dei tulipani ad Arese: il biglietto online costerà 4 euro, sul posto invece 5 euro e compresi nel prezzo ci sono due tulipani.

A cura di Ilaria Quattrone

Sabato 18 marzo 2023 riapre il campo di tulipani "U pick" di Arese, nell'hinterland milanese.La fioritura durerà al massimo sei settimane. In questo campo è possibile trovare circa 600mila tulipani di 450 varietà, da fotografare o raccogliere. Si tratta del giardino "u pick" più grande in Italia. Il campo sarà aperto sette giorni su sette dalle 9 del mattino e fino alle 19.30. Resterà chiuso solo se ci sarà maltempo. Il costo all'ingresso è di 4 euro online.

Campo di tulipani di Arese, date e orari di apertura per il 2023

Il campo aprirà sabato 18 marzo. Resterà aperto sette giorni su sette e anche in caso di pioggia. Dal lunedì al venerdì sarà aperto dalle 9 e fino alle 19.30. Sabato e Domenica sarà anticipata l'apertura: il campo infatti aprirà alle 8.30 per poi chiudere alle 19.30.

Quanto costa l'ingresso al campo di tulipani di Arese: i biglietti

Per entrare al campo bisognerà acquistare all'ingresso il biglietto che costa 4 euro online e 5 euro al campo. Per il weekend o i giorni festivi sarebbe consigliato comprare i biglietti per l'ingresso sul sito perché potrebbe non esserci più disponibilità. I bambini accompagnati sotto i quattro anni non pagano.

Con il biglietto sarà possibile raccogliere gratuitamente due tulipani durante la visita al campo. Il costo per ogni tulipano in più è di un 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi, e quindi nel periodo che va dall'8 aprile al 25 aprile. All'inizio e alla fine della stagione saranno scontati e costeranno un euro. Chi porterà una scatola piena di vecchi giornali riceverà un tulipano in più.

Perché? Perché con quei giornali si incarteranno i tulipani riciclando la carta ed evitando sprechi.