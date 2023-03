Al via oggi la Milano-Sanremo 2023: orari del percorso e dove vedere la corsa in TV Si apre oggi, sabato 18 marzo 2023, la 114esima edizione della gara di ciclismo che inaugura le monumento della stagione: la partenza della Classica di Primavera è prevista ad Abbiategrasso, e l’arrivo dopo 294 km nell’abitato di Sanremo. Per l’Italia, riflettori puntati su Filippo Ganna.

Milano-Sanremo tutta d'un fiato. È il percorso della corsa ciclistica su strada che collega il capoluogo lombardo al mare del Ponente ligure, ben 294 km tutti da gareggiare rigorosamente sulle due ruote.

Si apre così oggi, sabato 18 marzo 2023, la 114esima edizione della Classicissima (o Classica di Primavera), che apre il programma delle monumento della stagione (le altre sono il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia).

La partenza, quest'anno, sarà da Abbiategrasso, passando per i dintorni di Pavia e di Genova, mentre l'arrivo è previsto nella storica via Roma a Sanremo. Le tappe più impegnative: le salite della Cipressa (5,6 km al 4,1 per cento di pendenza) e del Poggio (3,7 km al 4 per cento di pendenza media, con punte dell'8 per cento prima dello scollinamento).

I corridori della Milano-Sanremo? Pogacar è il favorito, ma sono tanti i big al via: da Van Aert a Van Der Poel, passando per il campione in carica Mohoric. Per l'Italia, invece, riflettori puntati su Filippo Ganna.

L'edizione 2023 della Milano-Sanremo potrà essere seguita in diretta televisiva integrale su Eurosport2 (canale 211 di Sky, dalle 9:45). In chiaro, su RaiSport+HD (dalle 11:30 alle 11:55) e Rai2 (dalle 14:00).

Milano-Sanremo 2023, gli orari e la cronotabella dei passaggi

Al via intorno alle 9:55, con la partenza da Abbiategrasso, la corsa di ciclismo su strada proseguirà fino alle 16.00 circa con l'arrivo in via Roma a Sanremo.

L'ultima curva, prima della volata finale, a 750 metri dal traguardo. Qui di seguito la cronotabella ufficiale dei passaggi.

Il percorso della Milano-Sanremo 2023

La Milano-Sanremo 2023 parte da Abbiategrasso, e dopo aver percorso circa 30 km di strade pianeggianti ai margini del Ticino rientra nel percorso classico a Pavia. Da lì che si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente, il Passo del Turchino, per scendere su Genova a Voltri.

Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (senza percorrere la salita delle Manie) fino a raggiungere Imperia.

A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa e Poggio di Sanremo. La Cipressa supera 5.6 km al 4.1 per cento per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4 per cento di media con punte dell’8 per cento nel tratto che precede lo scollinamento), con e un susseguirsi di tornanti e di curve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa, infine, si svolge nell’abitato di Sanremo.

Dove vedere la gara di ciclismo oggi in diretta tv e streaming

