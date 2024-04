video suggerito

Prende fuoco un’auto in centro a Milano: l’incendio si è esteso su altre due macchine parcheggiate Una Volkswagen Up è andata a fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, in via San Marco nel centro di Milano. L’incendio ha coinvolto anche altre due auto parcheggiate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un'auto è andata a fuoco questa mattina, venerdì 5 aprile, lungo via San Marco al centro di Milano. Le fiamme sarebbero partite da una Volkswagen Up in maniera accidentale e avrebbero poi coinvolto altre due vetture: una Reanaul Clio e una Citroen Ami parcheggiate lì vicino.

Come riportato dal Corriere della Sera, la donna che si trovava alla guida della Volkswagen avrebbe raccontato di aver visto il fumo uscire dal cofano della propria auto e di essersi fermata. Una volta fuori dalla macchina, l'incendio è scoppiato e ha coinvolto il vano motore e l'abitacolo della Up. Nel frattempo, la donna ha dato l'allarme e chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi.

Le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto altre due auto parcheggiate regolarmente nelle strisce di sosta, sono state estinte nel giro di pochi minuti. La polizia locale, per agevolare il lavoro dei pompieri, ha chiuso al traffico il tratto di via San Marco, a poca distanza dall'angolo con via della Moscova. Al momento non sarebbero stati registrati feriti o persone intossicate.