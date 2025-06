video suggerito

Incendio a Sesto San Giovanni, auto carbonizzate dalle fiamme: in una c'è il cadavere di un uomo Il rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera. I carabinieri indagano sull'episodio: non si esclude al momento nessuna ipotesi.

Tre automobili incendiate, e all'interno di uno dei veicoli in fiamme il cadavere carbonizzato di un uomo.

L'incendio in un parcheggio di via Fratelli Bandiera

È successo nella tarda serata di ieri martedì 24 giugno in un parcheggio di via Fratelli Bandiera a Sesto San Giovanni, hinterland di Milano, in una zona vicino al centro città. A notare il rogo sono stati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che, intorno alle 22, stavano transitando in zona per un servizio di controllo del territorio. In pochi minuti sono quindi giunti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno subito spento le fiamme, e i soccorritori del 118 sull'ambulanza: per l'uomo rinchiuso nell'abitacolo, però, non c'era già più niente da fare.

Le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni

Sull'episodio indagano i militari dell'Arma, al lavoro per ricostruire l'origine del rogo e per capire come si siano innescate e propagate le fiamme che hanno coinvolto e distrutto ben tre veicoli. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dall‘atto doloso al gesto volontario da parte dell'uomo trovato senza vita, la cui identità è ancora sconosciuta.