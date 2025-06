video suggerito

Scoppiano due incendi in una notte nel Milanese: distrutti due furgoni e tre auto, si indaga Due furgoni e tre auto sono andati a fuoco nella notte tra l'11 e il 12 giugno nel Milanese. Sono i danni provocati da due incendi esplosi uno a Sesto San Giovanni e l'altro a Cesano Boscone nel giro di un paio d'ore. Indagano polizia e carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

Due incendi sono divampati nella notte scorsa, tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, in due comuni della Città Metropolitana di Milano a distanza di un paio d'ore. In tutto sono andati a fuoco due furgoni e tre vetture, rimasti distrutti dalle fiamme. Dopo che i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree coinvolte dai roghi, gli investigatori della polizia di Stato e i carabinieri hanno effettuato i primi sopralluoghi per risalire alle cause. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa.

Il primo incendio è scoppiato nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, a nord-est di Milano, poco dopo la mezzanotte. Stando a quanto emerso finora, le fiamme sarebbero partite da un'auto e nel giro di una manciata di minuti si sarebbero propagate ad altre due vetture parcheggiate là vicino. All'incirca alle 2:30 nel comune di Cesano Boscone, dalla parte opposta dell'area periferica milanese, sono andati a fuoco due furgoni che al loro interno custodivano prodotti commerciali di tipo alimentare.

In entrambi i casi, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere gli incendi, anche se con qualche difficoltà, e hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia di Stato e ai carabinieri, che ora dovranno verificare se si siano trattati di episodi accidentali o se siano stati di carattere doloso. Nessuna pista è stata finora esclusa. Gli investigatori stanno cercando elementi che possano indirizzare gli accertamenti, per esempio eventuali telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso il momento dello scoppio degli incendi o indizi sull'origine dei due roghi.