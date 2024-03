Venti auto vanno a fuoco tra San Donato e San Giuliano Milanese: i carabinieri cercano i piromani Venti auto sono andate a fuoco nella notte tra il 7 e l’8 marzo a San Donato e San Giuliano Milanese. Per i carabinieri si è trattato di roghi di origine dolosa e ora indagano per rintracciare i responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco al lavoro a San Giuliano Milanese per spegnere le auto in fiamme (foto da Facebook)

Una ventina di auto sono andate a fuoco nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo tra San Donato e San Giuliano Milanese, nell'hinterland sud-est di Milano. Stando ai primi rilievi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di San Donato, non ci sarebbero dubbi circa la natura dolosa dei roghi. I militari ora dovranno rintracciare i responsabili che potrebbero essere stati inquadrati dalle telecamere di sorveglianza della zona. L'ipotesi è che si sia trattato di un raid messo in atto da più persone.

Alcune auto andate a fuoco a San Giuliano Milanese (foto da Facebook)

Gli incendi sono scoppiati tra le 4:30 e le 7 del mattino dell'8 marzo. A essere colpite sono state circa 20 auto parcheggiate tra via Gorizia e via Dante a San Donato e tra via Cervi e via Monti a San Giuliano. Non tutte le vetture coinvolte sono state distrutte dalle fiamme, alcune sono state solo danneggiate dal calore sprigionato dal rogo.

I vigili del fuoco hanno dovuto eseguire numerosi interventi per poter spegnere tutti gli incendi. Sul caso ora indagano i carabinieri di San Donato secondo i quali non ci sarebbero dubbi circa l'origine dolosa dei roghi. Preziosi elementi utili per risalire all'identità dei responsabili potrebbero arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Le auto incendiate a San Donato (foto da Facebook)

Secondo i militari, il raid sarebbe stato organizzato e messo in atto da più persone e non da un unico piromane. L'unico elemento positivo è che nessuno è rimasto ferito, grazie anche al fatto che in quelle ore del mattino non c'era nessuno che girava per le strade dei due comuni milanesi.