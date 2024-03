Scoppia un incendio in una rivendita auto nel Milanese: cinque macchine completamente distrutte La scorsa notte è divampato un incendio in un centro di rivendita-noleggio auto a Vimodrone, nel Milanese: i pompieri per spegnere il rogo sono stati impegnati fino alle 3 di notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura in un centro di rivendita-noleggio auto a Vimodrone, nel Milanese. Qui la scorsa notte è divampato un incendio che ha portato alla distruzione di cinque auto. Stando alle prime informazioni le fiamme si sono sviluppate nella struttura in via Guido Rossa 8 verso le 23.30. Poco tempo dopo è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti: si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco anche con diversi mezzi arrivati da Sesto San Giovanni e Gorgonzola.

I pompieri per spegnere il rogo sono stati impegnati fino alle 3 di notte. Ora sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Restano infatti ancora da capire le cause dell'incendio. Per ora non si esclude nessuna pista investigativa.