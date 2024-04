video suggerito

Non ha la corrente in casa e accende le candele: appartamento distrutto da un incendio Una donna non aveva più la corrente in casa e così ha deciso di accendere candele per fare luce, ma in poco tempo l’appartamento ha preso fuoco: è successo la scorsa notte in via Sergio Tofano a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra martedì e mercoledì è scoppiato un incendio in un appartamento in via Sergio Tofano a Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, una donna non aveva più la corrente in casa e così ha deciso di accendere candele per fare luce, ma in poco tempo l'appartamento ha preso fuoco. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che hanno spento le fiamme in poco tempo.

Le fiamme hanno avvolto tutto l'appartamento perché nelle stanze erano accumulate tante cose entrando così in contatto con materiale infiammabile. L'appartamento, al decimo piano di un condominio, è andato distrutto dall'incendio. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito: solo un soccorritore è stato lievemente intossicato ma non è in gravi condizioni. Per precauzione è stato comunque trasferito all'ospedale Niguarda per accertamenti. Gran parte dell'edificio è stato evacuato. Gli inquilini potranno tornare dopo che i vigili del fuoco hanno accertato la massima sicurezza dell'intero stabile.